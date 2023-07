5 bonnes raisons d’assister au Meeting Herculis EBS à Monaco

Les athlètes reconnaissent que le Meeting Herculis EBS est l'endroit idéal pour réaliser de belles performances. En témoignent les sept records du monde battus en terres monégasques! Si Monaco est un endroit idéal pour performer, notamment grâce au temps méditerranéen qui met les athlètes dans les meilleures dispositions, nul doute qu'à la vue du programme du Meeting Herculis EBS 2023, de nouveaux records vont être battus!

1.Pour voir les étoiles montantes du saut à la perche performer dans un cadre de rêve

Le perchiste Mondo Duplantis, recordman du monde de saut à la perche, confirme ainsi sa présence à ce grand rendez-vous international pour tenter de dépasser le record du meeting de 6,02 mètres détenu par Piotr Lisek. Cependant, le perchiste suédois vient tout juste de monter jusqu’à 6,12 mètres au meeting d'Ostrava en République Tchèque. Soit la meilleure performance de la saison. On peut donc s’attendre à un grand spectacle en terre monégasque!

A 21 ans, Mondo Duplantis est le détenteur du record du monde masculin du saut à la perche à 6,22 mètres. Crédit : Pierre Laffite.

2.Parce que l’épreuve de demi-fond promet du grand spectacle

Tous les athlètes le savent, le Meeting Herculis EBS de Monaco est une terre de record, surtout en demi-fond. Il est d'ailleurs le théâtre de trois records du monde actuels: celui de Beatrice Chepkoech sur le 3.000 mètres steeple femme avec 8'44''32, Sifan Hassan sur le mile femme avec 4'12''33 et Joshua Cheptegei sur le 5.000m homme avec un record à 12'35''36.

Pour cette nouvelle édition, il faut donc s'attendre à de belles performances! Notamment celle de Faith Kipyegon, double championne du monde et olympique, sur le mile femme. Habituée de la piste du Stade Louis II, elle a réalisé une performance XXL l'an dernier et revient avec l'ambition d'abaisser sa meilleure performance mondiale de l'année!

Quant au Kenyan Emmanuel Korir, il s'est imposé comme le patron du 800 mètres mondial, en devenant champion olympique en 2021 et champion du Monde à Eugene l'an dernier, puis en remportant la finale de la Wanda Diamond League la même année. Le 5.000 mètres masculin va également avoir fière allure avec plusieurs gros noms sur la ligne de départ comme Jacob Kiplimo, champion du monde de cross et médaillé de bronze sur 5.000 mètres lors des derniers mondiaux et Jimmy Gressier côté Français.

Le Nordiste Jimmy Gressier a toujours brillé en Principauté, où il a battu le record d'Europe du 5km à deux reprises en 2020 et 2023. Crédit : Diamond League.

3.Pour voir les stars du saut s'envoler

A un mois des championnats du monde de Budapest, les yeux seront rivés sur le bac à sable pour du triple saut homme de haut niveau! En bout de piste, on retrouve celui qui a tout gagné, le Portugais Pedro Pichardo. Le champion du monde et champion olympique a montré qu'il était en grande forme cette saison, avec ses 17,91 mètres réalisés à Doha. Il devra se méfier d'Andy Díaz. Vainqueur de la finale de la Wanda Diamond League l'an dernier, l'Italien a sauté 17,75 mètres cette année à Doha. Cette opposition de choix pourrait servir au Français Jean-Marc Pontvianne, qui vient de se qualifier pour Budapest en battant son record personnel à 17,20 mètres, sachant que le record à battre est celui de Jaydon Hibbert qui signé en mai dernier la meilleure performance mondiale de l’année à 17,87 mètres!

Le concours de longueur aura des airs de finale, avec ce qu’il se fait de mieux en la matière. D'un côté, on retrouvera les expérimentées, avec Malaika Mihambo, championne du Monde et Olympique, Ivana Vuleta, championne du Monde en salle et Jazmin Sawyers, championne d'Europe en salle. De l'autre, la nouvelle génération aux dents longues, emmenée par Ackelia Smith qui domine les débats cette saison (7,08 mètres, +1,9). A ses cotés, la sensation Hilary Kpatcha, qui a démontré qu'il fallait compter sur elle cet été avec 6,86 mètres, et l'Italienne Larissa Iapichino, vice-championne d'Europe en salle cet hiver, et qui a sauté 6,83 mètres cette saison.

Malaika Mihambo a été sacrée championne olympique du saut en longueur aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Avec un saut à 7m12 lors des Mondiaux d’Eugene en 2022 (Oregon, USA), l'athlète allemande avait remporté un 2ème titre de championne du monde d’athlétisme. Crédit : Matthew Quine.

4.Parce que le 400 mètres haies sera l'une des grandes attractions de la soirée

Sans aucun doute, le 400 mètres haies sera l'une des courses les plus attendues de la soirée. L'attention sera portée sur Karsten Warholm, qui domine les débats avec 46''42 réalisés lors de sa rentrée, reléguant son dauphin de l'année à plus d'une seconde. Mais il aura de gros clients pour le pousser, avec le champion du monde Alison Dos Santos, le vice-champion Olympique Rai Benjamin, qui a couru en 46''62 lors des Trials et son compatriote CJ Allen, qui affiche une belle régularité cette saison. Côté Bleu, les espoirs reposeront sur Wilfried Happio, le vice-champion d'Europe qui a baissé son chrono de la saison en 48''13.

Karsten Warholm est décidément en forme! C'est la sixième fois de sa carrière que le recordman du monde de la spécialité passe sous la barre mythique des 47'', comptant dorénavant quatre chronos sur les dix plus rapides de l'histoire. Crédit : Philippe Fitte.

5.Pour profiter des animations tout au long de la soirée

Sur le Rocher, venir au Meeting Herculis EBS du 21 juillet prochain est une belle occasion de voir les athlètes valider leur préparation, affiner les derniers réglages, se jauger face à leurs concurrents et de performer pour prendre l'avantage avant l'objectif estival des Championnats du monde de Budapest qui auront lieu le mois suivant.

Si pas moins de 21 champions du Monde et Olympiques font l’honneur de leur présence au stade Louis II, les nombreuses animations feront également partie des temps forts de cette soirée.

Au programme, de nombreux lots à gagner pour les spectateurs, une troupe de danseurs qui viendra animer le meeting et un magnifique spectacle son et lumière pour clôturer le spectacle. Quant aux plus grands athlètes, vous aurez l’occasion de les voir défiler lors du tour d’honneur de la cérémonie d’ouverture dans les voitures de collection du Prince Rainier III. Un bel hommage au chef d'État et à l’Homme passionné qui a consacré sa vie au service de la Principauté, et dont 2023 marque la commémoration de son centenaire.