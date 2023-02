3 bonnes raisons de participer au Monaco Run

Parce que tout le monde peut participer à cette course prestigieuse

Adeptes de course à pied ou toutes autres formes de dépassement de soi, bienvenue à la mythique course Monaco Run! En équipe, en solo, en duo ou en famille, la course la plus emblématique de la Principauté s’adresse à tous les publics. Petits et grands, coureurs du dimanche ou runners aguerris pourront donc se lancer dans les différentes courses proposées lors de ces deux journées exceptionnelles.

Les débutants pourront ainsi se lancer sur le 5km Herculis qui aura lieu le dimanche à 10h. La course s'élancera du Port Hercule, jusqu'au Monte Carlo Bay en passant notamment par le célèbre tunnel du Grand Prix de F1 et le Larvotto. Pour les adeptes du dépassement de soi, c’est le 10km APM Monaco à 10h aussi, le long de la mer et des yachts, qu’il faut viser! Une épreuve qui permet de sortir de sa zone de confort! L’occasion est aussi idéale pour passer un week-end sportif en famille! Les enfants pourront se tester sur 1000 mètres le samedi, courses qui seront également ouvertes aux adultes.

La marche caritative Pink Ribbon pour la lutte contre le cancer du sein vous emmènera de Monaco-Ville à Monte-Carlo sur un parcours de 5 kilomètres. Sur le port Hercule, ce seront donc désormais cinq épreuves qui rythmeront le week-end. Dont deux belles nouveautés!

Pour découvrir les nouveautés

Cette année, le City Trail, qui se tiendra dimanche, pourra se courir sur deux distances. La course vous emmènera sur un tracé de 12 kilomètres à la découverte de Monaco par ses ruelles, parcs et monuments. Des chemins iconiques de la Principauté qui vous feront voyager entre le musée océanographique ou le Palais Princier avec une vue époustouflante sur la mer. Une épreuve mémorable qui va vous plonger dans de fabuleux panoramas et qu’il ne faut pas manquer ! Les coureurs pour qui la compétition et le chronomètre ne sont pas leur priorité auront la possibilité de participer à une version de 7 kilomètres non chronométrée de ce trail urbain. D’ailleurs, vous pourrez également vous lancer dans la course de 5 kilomètres sans chrono!

Crédit : Robert Palomba.

Pour courir à côté d’athlètes de renommée mondiale

Envie de courir sur les traces des plus grands champions? Cela tombe bien! L'athlète français Jimmy Gressier, détenteur du record de France, participera au 5km Herculis, lors du Monaco Run le dimanche 12 février. Trois ans après son record d'Europe, l’athlète qui a participé au Meeting Herculis EBS 2020 sur 5000m, revient en Principauté avec de nouvelles ambitions. Sur des terres monégasques qu'il connaît bien, il tentera d'améliorer sa marque de 13:18 réalisée en 2020, et qui demeure son record personnel et l'actuel record de France.

Parce qu’il n’est pas encore trop tard pour prendre votre dossard, découvrez le programme de Monaco Run, foncez vous échauffer et rendez-vous samedi prochain pour défier le chrono ou juste prendre du plaisir en venant courir sous le soleil de Monaco! Distinction et non pas des moindres, le Monaco Run rejoint depuis cette année les prestigieuses courses du Label "World Athletics" lui permettant de faire partie d'un groupe d'élite englobant 238 courses à travers le monde. Alors, prêt à vous surpasser?