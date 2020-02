En recevant samedi après-midi Gruissan (Aude), les filles de l’ASM VB coachées par Eva Hamzaoui-Biton avaient un objectif clair : gagner avec la manière le 15e match de la saison. Chose faite au stade des Moneghetti : 3 sets à 0 malgré un deuxième set acquis avec un peu plus de difficulté.

Le début de premier set fut serré entre deux formations joueuses où Monaco commet notamment des erreurs de service qui permettaient aux Audoises de rester au coude-à coude. Au fil des minutes, l’ASM profitait des erreurs de communication de ses adversaires sur les attaques et la défense pour prendre le large et remporter le premier set 25-11. Le second set allait être plus serré suite à un relâchement des Monégasques. « Le résultat du second set est trompeur. On a pu faire tourner notre effectif en faisant jouer des jeunes joueuses et Gruissan a profité de notre manque de concentration pour nous titiller » soulignait Gilles Briant, le président de l’ASM VB.

En milieu de set l’écart était de + 3 en faveur de Monaco (14-11) mais à plusieurs reprises, le bloc défensif Revel-Chion & Lena Chameaux faisait barrage aux attaques de Manon Cutillas ou d’Aleksandra Malek.

Monaco concluait le set d’une attaque puissante de Mathilde Gioardano mise en dehors des limites par les Audoises (25-21). Enfin, dans le troisième set, Monaco élevait son niveau de jeu pour conclure le match sur le même score que le premier set (25-11). 15 sur 15 donc, l’ASM est toujours leader !