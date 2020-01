Organisé par l’ASM Danse Sportive, l’association Monaco Rock et Danses, Sud Danse Sportive et La Turbie Danse Sportive, le 5e Trophée du Rocher se déroule, aujourd’hui, à l’espace Léo-Ferré.

De 12 h à 19 h (qualifications), et de 20 h à 23 h 30 (finales), près de 120 couples venus de France et d’Italie sont attendus sur le parquet devant 500 spectateurs. Les inscrits, de tous âges (à partir de 6 ans) et de tous niveaux, participent à des compétitions à points et à des opens au travers de danses latines (samba, cha cha cha, rumba, paso doble et jive) ou danses standards (valse lente, tango, valse viennoise, slow fox et quick step).

À noter la présence des élèves de l’école d’Ajaccio de Grégoire et Alizée Lyonnet.