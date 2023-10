"Un grand pas en avant": on a rencontré le pilote monégasque du futur prototype de course à hydrogène "made in Var"

Né de l’union entre l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) et la société GreenGT - récemment devenue H24Project - dont le camp de base est établi à Signes, tout près du circuit Paul-Ricard, le programme MissionH24 œuvre pour décarboner la compétition automobile via le déploiement de l’hydrogène. Depuis 2018, deux voitures laboratoires ont commencé à tracer le sillon de cette aventure zéro émission: LMPH2G et H24. Aujourd’hui, place à la phase 3! Un prototype présenté en images le 11 octobre qui marque un vrai tournant dans le développement. Désormais, le maître mot n’est plus fiabilisation mais performance. Car derrière le look ravageur du beau bébé en gestation se cachent des progrès significatifs dans l’optique de l’introduction de la catégorie H2 aux 24 Heures du Mans et en championnat du monde d’Endurance programmée à l’horizon 2026. Pour mesurer l’avancée concrètement, on s’est tourné vers l’un des deux pilotes d’essais maison, le Monégasque Stéphane Richelmi. Avis d’expert.

Stéphane, ce nouveau prototype estampillé MissionH24, vous l’avez découvert le 11 octobre à Paris comme tout le monde?

Presque! En fait, je l’ai vu pour la première fois la veille, le jeudi 10. Le secret était bien gardé afin de préserver l’effet de surprise. Bon, il s’agit juste du dessin, pas de la voiture construite.

Au premier regard, qu’est-ce qui vous a tapé dans l’œil?

Le cockpit monoplace! Je suis content de voir enfin un prototype d’endurance au sein duquel le pilote a une position centrale. Dans les protos LMP2 que je connais, on est toujours excentré, à droite ou à gauche. Donc, dans certains virages, on ne voit pas la corde car le montant du pare-brise la masque. Là, adieu la bulle large! Je ne comprends pas pourquoi la réglementation l’imposait jusqu’à maintenant car elle n’avait aucune utilité. Au contraire... Surtout aérodynamiquement, pour la traînée. D’ailleurs, le projet Toyota présenté en juin aux 24 Heures du Mans (le GR H2 Racing Concept préfigurant un engagement de la firme nippone dans la catégorie Hydrogène qui devrait voir le jour en 2026, ndlr) adopte la même architecture. Certainement pas par hasard.

Par rapport au proto H24, où se situe l’évolution majeure d’après vous?

Le nouveau système de pile à combustible Symbio (coentreprise entre Faurecia, Michelin et Stellantis) génère un gain assez spectaculaire. La puissance nette passe à 300kW, soit + 50% en réduisant le poids et l’encombrement. C’est un grand pas en avant.

Pierre Fillon, le président de l’Automobile Club de l’Ouest, a déclaré que cette voiture devrait être capable de rivaliser avec les meilleures GT3. Vous confirmez?

Ah oui! D’un côté, on perd 150 kilos (1300kg contre 1450kg pour la H24). C’est déjà pas mal... même si ce n’est jamais assez. Et de l’autre, il n’y a plus qu’un seul moteur électrique (au lieu de deux), mais avec une densité de puissance supérieure à 20kW/kg. C’est mieux qu’un MGU-K de Formule 1 (16kW/kg)! Résultat: la puissance max (pile + batterie) culmine à 650kW (872 ch). De quoi tenir le rythme d’une GT3. Voire de s’intercaler entre GT3 et LMP3. Moi, je pense que cela doit permettre de gagner entre 5 et 6 secondes au tour sur un tracé type Paul-Ricard.

Quid de l’autonomie?

En rythme course, on table sur 25 à 30 minutes. En espérant réduire le temps de ravitaillement: 2 minutes, même quand il fait très chaud, c’est l’objectif.

Le design sera figé en mars 2024. D’ici là, il va évoluer un peu? Beaucoup?

Telle quelle, la voiture plaît. Elle a de la gueule. Belle. Agressive. A priori, si on la dévoile ainsi, ce n’est pas pour qu’elle présente un autre visage et des lignes radicalement différentes un an plus tard une fois sortie de l’atelier. J’en ai discuté avec les responsables l’autre jour à Paris. Le concept est abouti, réaliste. Il y aura peut-être une modification ou deux. Au niveau de ce pare-brise plongeant, par exemple. Je le trouve magnifique, mais je ne sais pas si le plexiglas peut descendre aussi bas pour disputer des courses. On verra.

Les premiers tours de roue sur circuit sont planifiés début 2025. Le pilote de développement que vous êtes va-t-il par conséquent ronger son frein durant plus d’un an?

Oui et non. Il y a pas mal d’opérations de communication à assurer. La prochaine est prévue ce lundi à Paris où je vais conduire le trophée du Ballon d’Or à bord de la H24 jusqu’au Théâtre du Châtelet qui accueille la cérémonie. Joli coup de projecteur! Concernant le développement du nouveau proto, sans doute que l’on pourra préparer le terrain au simulateur avant d’entrer en piste.

Et côté course, un come-back la saison prochaine est-il envisageable, en endurance ou ailleurs?

J’ai tapé à la porte d’Alpine concernant leur programme Hypercar (*). En vain. Apparemment, leur porte ne s’ouvre que pour des pilotes français ou des stars... À 33 ans, j’aimerais bien rouler. Mais je vous avoue que je ne suis pas pendu au téléphone chaque jour pour dénicher un volant à tout prix. Redémarrer n’importe comment, sans préparation, comme avec la Bentley GT3 en 2021 (4 courses Sprint du GT World Challenge), ça ne m’intéresse pas. Pour s’amuser, se défouler, mieux vaut disputer un rallye ou deux dans le coin.

(*) Sous le pavillon bleu d’Alpine, Stéphane Richelmi est devenu champion du monde d’Endurance - catégorie LMP2 - en 2016 après avoir notamment remporté les 24 Heures du Mans.