"Se faire pardonner en tant qu’équipe": l’entraîneur monégasque Philippe Clement attend une réaction de ses joueurs face à Montpellier

Coach, le club arrive à la fin d’un cycle. Le directeur sportif Paul Mitchell va partir, des joueurs également. Comment remobiliser le groupe dans ces conditions?

"Il y a toujours une fierté chez les joueurs. On peut prendre encore des points et gagner des positions au classement. Quand tu es professionnel et que tu veux être un gagneur, tu dois réagir après une défaite. On sait que les supporters ont été déçus mais se faire pardonner avec des mots, c’est trop facile. Il faut se faire pardonner en tant qu’équipe sur le terrain. C’est le moment de rebondir. Il faut regarder devant, pas derrière."

Certains joueurs pensent-ils à leur futur transfert?

"Il n’y a pas de joueurs qui ont la tête ailleurs. Tout le monde était très déçu après notre défaite à Lens, parce que les attentes étaient élevées avant ce match. Sur notre première erreur, on a pris un but. On a encaissé deux buts sur leurs deux premières actions. On a concédé des buts évitables. On ne peut pas se créer nous-mêmes des problèmes quand on connaît les qualités de l’adversaire (l’intensité et l’agressivité lensoises ont été très mal gérées, NDLR). Cela leur a donné beaucoup d’énergie et certains de mes joueurs ont joué avec plus de doutes ensuite. On n’a pas fait le match que l’on voulait et on a pris une leçon malgré une meilleure deuxième mi-temps. On n’a pas marqué alors qu’on a eu assez d’occasions, dont deux seuls face au but. On n’a pas eu la réaction que j’espérais. Quand les circonstances ne sont pas avec nous, on doit réagir plus vite, sans attendre une mi-temps."

Avez-vous tenu un discours plus musclé à vos cadres cette semaine?

"Mon discours est plus intense depuis quelques mois déjà, parce qu’on a travaillé avec un groupe de leaders. Et ce n’est pas seulement à eux de faire les choses sur le terrain mais à l’ensemble de l’équipe. C’est une responsabilité collective. On ne doit pas changer de discours après un match comme celui de Lens, sous le coup de l’émotion. Là-bas, Maripan a eu la bonne réaction. Il a parlé à tous les joueurs après le match. Ce n’est pas parce qu’on a perdu que toutes les bonnes choses faites avant sont perdues."

Quel regard portez-vous sur Montpellier?

"C’est le match qui importe aujourd’hui. On doit mettre toute notre énergie là-dedans. Sans se dire qu’on doit impérativement gagner nos six derniers matchs, c’est une mauvaise manière de penser. Montpellier a fait match nul à Marseille (1-1) et battu Rennes (1-0). On doit montrer le vrai visage de Monaco et gagner. Depuis leur changement d’entraîneur (Michel Der Zakarian a fait son retour sur le banc du MHSC en février), c’est l’équipe qui a pris le moins de buts sur les dix dernières journées."

Avez-vous des absents pour ce match?

"Eliesse (Ben Seghir) est revenu il y a quelques jours à l’entraînement et Golovin aujourd’hui (les deux joueurs étaient diminués par un virus à Lens). Pour Golo, je ne sais pas combien de temps il pourra jouer. On va voir comment son corps réagit même s’il s’est bien entraîné. Breel (Embolo, genou) et Malang (Sarr, gêne musculaire) restent en phase de réathlétisation."