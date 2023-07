"La médaille d’argent de Xiaoxin va permettre aux autres de se dire: on peut y arriver": le Comité olympique monégasque fier de sa performance aux Jeux européens

Elle ne le cache pas: elle aura vibré jusqu’au bout. "C’était formidable. Vivre cette finale a été quelque chose de très intense avec beaucoup d’émotions." Secrétaire général du Comité olympique monégasque, Yvette Lambin-Berti avait fait le déplacement en Pologne pour cette 3e édition des Jeux européens. "C’est un événement majeur. Il était important que le Comité olympique monégasque soit officiellement présent à Cracovie pour être aux côtés de Xiaoxin et l’encourager."

Au terme d’un duel de haute lutte perdu en finale de peu (3-4) face à la Roumaine Szocs, l’argent vaut de l’or. "On espérait bien figurer mais accéder à la finale était inespéré. Cette médaille d’argent, c’est une grande fierté."

"Un exemple de courage et de détermination"

Un résultat historique pour Monaco, obtenu par une athlète qui fait preuve d’une abnégation sans faille au quotidien qui force le respect. "Xiaoxin est un exemple. Ce n’est pas si facile dans notre pays. En effet, quand on a un athlète, il est souvent seul. Il n’y a pas une émulation de toute une équipe, d’une fédération comme pour les grandes nations. Xiaoxin a donc le courage et la détermination. Elle arrive à s’auto-organiser dans le travail, mais aussi à se conditionner pour avoir une ambition aussi forte que celle d’être présente pour la finale des Jeux européens. Elle y a réussi, c’est remarquable! On est très heureux de cela."

Pour Yvette Lambin Berti, cette médaille représente "l’aboutissement d’une grande chaîne de travail, d’efforts et de moyens. Récemment, lors de la Journée olympique, nous avons tenu à rendre hommage au prince Rainier III pour son action et tout ce qu’il a mis en place pour la jeunesse et le sport. Aujourd’hui, cette médaille est l’illustration de ce grand chemin dont le prince Albert II continue bien sûr à tracer la voie. C’est une politique à laquelle il tient énormément: donner les moyens aux sportifs, leur assurer un environnement."

"Ouvrir la voie à d’autres jeunes"

Cette très belle deuxième place va "permettre aux autres de se dire: on peut y arriver. Xiaoxin a certes une volonté exceptionnelle, mais si elle a pu le faire, il n’y a pas de raison que d’autres n’y arrivent pas. Les brillants résultats lors des derniers Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 [6e place pour les bobeurs Rudy Rinaldi et Boris Vain, 13e place pour le skieur Arnaud Alessandria en combiné alpin, N.D.L.R] en attestent, avec des performances jamais obtenues jusqu’ici."

La progression de Xiaoxin Yang est significative. "Médaillée d’or aux Jeux méditerranéens à Oran l’année dernière, elle a remporté l’argent aux Jeux européens cette année: c’est un vrai parcours." Et porteuse d’espoir. "Cela ouvre la voie à bien d’autres jeunes de Monaco pour l’avenir."