Une personne sur six est touchée par l’illectronisme en Paca: mais au fait, qu’est-ce que c’est?

Que ce soit pour chercher des informations, se connecter à son compte bancaire, consulter ses remboursements de dépenses de santé, déclarer ses impôts ou réserver un billet de transport, les outils numériques sont indispensables à la vie quotidienne. Si la numérisation facilite la vie de la plupart des citoyens au quotidien, elle complique celle des personnes en difficulté avec les outils numériques.

En 2019, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, environ 660.000 personnes âgées de 15 ans ou plus sont en situation d’illectronisme, soit une personne sur six, selon une étude publiée ce mardi par l’Insee Paca. C’est-à-dire qu’elle ne possède aucune capacité numérique ou n’a pas utilisé internet dans l’année.

Cela représente environ 16% des habitants de cette classe d’âge, comme en France métropolitaine.

Plus vulnérables aux virus ou aux arnaques

Aux personnes en situation d’illectronisme s’ajoutent environ 1,4 million d’habitants de la région (33% des 15 ans ou plus) ayant une faible maîtrise des outils numériques. Leurs usages d’internet et des outils numériques sont peu diversifiés et ils sont plus vulnérables aux virus ou aux arnaques.

Au total, presque la moitié des habitants de Paca (49%) sont en situation d’illectronisme ou de faible maîtrise des outils numériques, soit un taux proche de la moyenne de France métropolitaine (47%).

Les plus âgés et les moins diplômés impactés

L’usage quotidien d’internet, tout comme la forte maîtrise des outils numériques, diminuent progressivement avec l’âge. Parmi les 15 à 29 ans, 82% se connectent tous les jours et 47% possèdent une forte maîtrise alors que c’est le cas de respectivement 10% et moins de 1% des personnes âgées de 80 ans ou plus.

L’illectronisme concerne également en priorité les moins diplômés.

Le taux d’illectronisme est plus fort dans l’arrière-pays que dans les métropoles.