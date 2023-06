L'Europe se réunit, ce jeudi, à Monaco pour une conférence inédite sur les retraites

Pour la première fois Monaco accueille une conférence internationale des organisations des pensionnés et retraités d’Europe ce jeudi au Novotel. Le second rendez-vous de ce type après celui organisé au Danemark en 2016.

"Cette conférence fera date dans l’histoire de nos revendications car elle rassemble trois générations: celle qui a bâti le système de retraite, les retraités eux-mêmes mais aussi les actifs", annonce Olivier Cardot, secrétaire général de l’Union des Syndicats de Monaco (USM), co-organisateur de l’événement avec l’Union des Syndicats de Monaco (URM).

21 pays européens représentés

Ainsi, les délégations de 21 pays européens sont arrivées dès ce mercredi pour participer à cette journée de débats. Des échanges auxquels prendront aussi part des syndicalistes d’actifs et de retraités de Monaco. Car "nous avons un combat commun à mener pour un système plus juste à l’avenir. Les attaques contre les retraites concernent au plus haut point les actifs, estime Olivier Cardot. Les gouvernements ont mis l’humain de côté depuis bien longtemps pour s’approprier et accroître les profits".

La crainte des représentants de pensionnés? La privatisation totale des retraites. "En ce moment, nos camarades aux États-Unis doivent choisir entre se soigner et se nourrir. Ce qui se passe là-bas, ils veulent le faire en Europe", craint Quim Boix, secrétaire général de l’Union internationale des Syndicats des pensionnés et retraités de la FSM (Fédération syndicale mondiale), qui revendique "une longue et digne vie pour les retraités".

Cette journée de débats a donc un double objectif. "Il s’agit de renforcer les liens de solidarité internationale et faire émerger des revendications communes pour les mois et les années à venir", explique Olivier Cardot.

Les délégations présentes seront ainsi invitées à signer un document listant ces revendications parmi lesquelles se dégagent déjà certaines pistes: "Âge de départ à la retraite à 60 ans, salaire minimum pour toutes les pensions, égalité homme-femme, prise en charge de la santé assurée par l’État", avance Quim Boix.

Un document "qui pourra mener à une intervention auprès des instances européennes voire mondiales", anticipe Olivier Cardot. "L’ambition est de donner une ligne de conduite et de former un front uni face à l’Union européenne."