"Un geste social et citoyen". Tout savoir de la mutuelle communale lancée par la Ville de Menton

Raphaël Huré, responsable du secteur Sud-Est de Mut’Com: "Ce n’est pas parce que c’est moins cher que c’est une mutuelle au rabais"

Questions à Raphaël Huré, responsable du secteur Sud-Est de Mut’Com.

Pouvez-vous nous présenter Mut’Com et son rôle?

Nous sommes une association d’adhérents avec un fonds de solidarité, créée en 2014. Nous passons donc par un assureur mais nous restons indépendants. Notre rôle est de négocier des contrats pour nos adhérents.



Comment fonctionne la mutuelle communale?

Elle fonctionne comme une mutuelle classique, avec une carte de tiers payant pour éviter d’avancer les frais. La différence, c’est qu’on négocie les choses. Mais ce n’est pas parce que c’est moins cher que c’est une mutuelle au rabais!



On essaie de correspondre à des contrats milieux de gamme d’autres mutuelles et on y arrive. Puis on ajoute des choses en plus, comme le remboursement pour les licences sportives. Dans le contexte de la crise sanitaire, on essaie aussi de proposer un panier de plus en plus important à nos adhérents avec, par exemple, des consultations en visioconférence.



Quels types de contrats proposez-vous justement?

On propose cinq formules de garanties. Certaines plus haut de gamme, développées en raison d’une demande, se rapprochent des prix classiques de mutuelles. Autrement, nos tarifs permettent une économie pouvant aller jusqu’à 30% en moyenne, en fonction de l’âge de l’assuré.



Nous avons notamment un contrat standard, choisi par 80% des adhérents, qui comprend tout: chambre particulière en hospitalisation, ostéopathie, automédication…



Comment faites-vous "aussi bien que la concurrence" tout en étant moins cher?

C’est l’union qui fait la force. Plus on est nombreux, plus on a de poids pour négocier des contrats pour les adhérents.