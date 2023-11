Tunnel effondré en Inde: les secours à cinq mètres des 41 ouvriers piégés

Un tuyau d'acier suffisamment large pour permettre le passage des hommes "a été introduit jusqu'à 52 mètres à l'intérieur du tunnel, et il devrait percer (les décombres) à 57 mètres (...) L'opération de sauvetage devrait être bientôt terminée", a déclaré le ministre en chef de l'Etat d'Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, aux journalistes.

Après des revers répétés, des ingénieurs militaires et des mineurs travaillent manuellement à percer la roche et les décombres pour dégager le tronçon final et atteindre les hommes emprisonnés depuis 17 jours.

Des équipes se relaient

Une équipe de trois personnes se relaye pour creuser et insérer les dernières parties du tube d'acier juste assez large pour laisser passer un homme, et permettre l'évacuation des ouvriers.

Quand l'un creuse, un deuxième évacue les débris à la main et le troisième les place dans un chariot qui rejoint ensuite la sortie, a expliqué Rajput Rai, un expert du forage, cité par l'agence Press Trust of India.

Les hommes doivent aussi découper un enchevêtrement de tiges métalliques qui fait obstacle à leur progression.

Des pannes de foreuses

Depuis l'effondrement du tunnel le 12 novembre, les efforts de sauvetage ont été compliqués et ralentis par les chutes de débris et des pannes successives des foreuses, des engins cruciaux pour secourir les ouvriers.

Les hommes survivent depuis plus de deux semaines grâce à l'acheminement d'air, de nourriture, d'eau et d'électricité via un conduit par lequel une caméra endoscopique a été introduite. Cette caméra a permis à leurs familles de les voir la semaine dernière, pour la première fois depuis l'effondrement du tunnel.