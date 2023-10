Travail de nuit et intérim à Monaco: la loi en passe d'évoluer

Un projet de loi a été déposé au Conseil national en octobre 2018 concernant le travail de nuit. Le conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robino, fait le point.

"C’est un sujet qui m’est cher. Au-delà de sa définition, c’est la compensation à une certaine forme de pénibilité qu’il faut mettre en place, comme l’ont fait la France et la plupart des pays en Europe", confie Christophe Robino. Le gouvernement va prochainement adresser des propositions aux élus pour tenter de trouver des amendements qui conviendraient aux deux institutions, et ce "afin de débloquer ce texte et le faire avancer".

Quant à l’encadrement de l’intérim, aucun projet de loi n’a pour l’heure été déposé mais le texte est rédigé et en cours d’analyse par la Direction des affaires juridiques.