Stationnement payant: manifestation de motards à Paris

Réunis à l'appel de la Fédération française des motards en colère (FFMC), les manifestants - plus de 500 selon une journaliste de l'AFP - se sont déployés autour de l'Hôtel de ville à la mi-journée, avant de disperser sans incident.

Depuis le 1er septembre, les deux-roues motorisés thermiques doivent payer pour stationner dans les rues de la capitale.

Débattue depuis des années, la mesure imposée par la maire socialiste Anne Hidalgo vise à réduire la pollution de l'air et les nuisances sonores mais aussi à favoriser un "meilleur équilibrage de l'espace public" et la migration vers "des mobilités moins polluantes et plus douces".

"On est une cible facile", lui a rétorqué samedi un motard irrité, Xavier Nougarede, interrogé par l'AFP.

Ce manifestant domicilié dans les Yvelines doute sérieusement de l'efficacité du stationnement payant pour réduire la pollution. "Je ne vais déjà quasiment plus dans Paris, ça va devenir une ville sous cloche", peste-t-il.

Venu lui aussi protester de sa banlieue, Mathieu Mendez assure que sa moto lui est indispensable. "Si j'étais dans Paris, je n'aurais pas besoin de deux roues", plaide-t-il.

Ingénieur du son, il explique qu'il ne peut pas se déplacer en voiture, ni transporter son matériel coûteux dans le RER. "Ou alors je viens en taxi tous les jours !", s'exclame-t-il.

Pour se garer dans les rues de Paris, les pilotes de deux-roues motorisé (2RM) doivent depuis jeudi s'acquitter d'un paiement s'il s'agit d'un véhicule thermique. Dans le centre de la capitale, le stationnement coûte 3 euros de l'heure contre 2 euros dans les arrondissements extérieurs.

L'amende pour non paiement de stationnement va de 25 à 37,50 euros selon la zone. Les stationnements gênants ou dangereux sont, eux, passibles de 135 euros d'amende.

Deux sociétés ont été diligentées par la ville de Paris pour traquer les contrevenants. Ces prestataires doivent effectuer 2.000 contrôles par jour.