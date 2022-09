"Soit on se fout sur la gueule, soit on discute": l'ultimatum de Laurent Berger (CFDT) sur la réforme des retraites

Emmanuel Macron veut remettre sur le métier la très sensible réforme des retraites avortée au cours de son premier mandat. Il souhaite aller vite, pour une entrée en vigueur dès l’été 2023, en jouant sur deux variables : le report de l’âge légal de départ et l’allongement de la durée de cotisation.

Le chef d’État n’exclut pas d’insérer ce texte dans le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) examiné à l’automne. Un véritable casus belli pour Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.

"S’il choisit de passer en force par le PLFSS, il doit s’attendre à une réaction très forte dans un climat déjà tendu", prévient-il. "Il se heurtera à un front syndical résolu."

Selon lui, le Président doit "éviter toute mesure brutale, toute décision purement budgétaire" et "accepter d’aborder le sujet dans sa globalité. Il y a des problèmes à régler sur les carrières longues, sur la prise en compte de la pénibilité. Croire que le dialogue est une méthode dépassée, ce serait une grave erreur de sa part !"

"S'il faut se mobiliser, nous serons prêts"

"Nous ne sommes pas contre une évolution du système actuel", rappelle le patron du syndicat réformiste, l’un des seuls à avoir accepté de participer au Conseil national de la refondation qui s’est ouvert jeudi à Marcoussis. "Nous avons besoin de réfléchir aux évolutions possibles pour recréer notre modèle social. On a le choix : soit on se fout sur la gueule, soit on discute en essayant d’avancer."

Une méthode qu’il applique également à ses relations avec les autres syndicats. "Nous nous sommes rencontrés deux fois cet été", souligne-t-il. "Nous prévoyons de nous revoir une fois par mois. Nous sommes tous d’accord pour dénoncer la réforme de l’assurance-chômage, fondée sur l’idée fausse que le niveau d’indemnisation influe sur la motivation à rechercher un emploi. S’il faut se mobiliser ensemble contre la réforme des retraites, nous serons prêts."