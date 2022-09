Sidérée, cette Varoise reçoit une facture EDF monstrueuse de 4.300 euros

Le montant est énorme: 4.326 euros, précisément. Laure Bezian, 70 ans, a reçu une facture de régularisation d’EDF quelque peu surprenante. Surprenante, parce que Laure vit seule, dans un logement deux pièces de 50m2. Jusqu’ici, ses factures mensuelles atteignaient les 60 euros par mois, avec une facture de 748 euros pour l’année 2020. Alors pourquoi EDF lui réclame-t-il une telle somme dite de régularisation, dès fin 2021? "On ne m’a donné aucune explication…" s’emporte la septuagénaire. Pourtant, ce n’est pas faute d’en avoir cherché. Mais sans succès pour l’heure. En attendant, elle refuse de payer cette somme jugée astronomique. EDF a donc limité la puissance électrique de son foyer à 1.000 watts. Et ce n’est pas beaucoup…

L’incompréhension

À la réception de la facture, la Dracénoise tombe des nues. "C’était quelque temps après que mon compteur a été changé pour un Linky", précise Laure. Car depuis son arrivée dans le logement, ses factures ont été basées sur un montant estimé entre 2019 et fin 2021… (lire ci-dessous) date d’émission de la facture salée. "Je les ai tout de suite appelés… On m’a expliqué que c’était une facture de régularisation. Je leur ai dit que ce n’était pas possible de payer autant… Que je ne comprenais pas… Que je suis seule, que je ne chauffe pas beaucoup, et que je n’ai pas de jacuzzi…" Elle demande à ce qu’une enquête soit menée. EDF la diligente, mais confirme la douloureuse. Dès lors, Laure refuse de payer.

Entre-temps, elle s’absente de son domicile de mars à septembre 2022 pour aller au chevet de son père, malade. Une amie est chargée de passer dans l’appartement de temps à autre. Un matin, une odeur pestilentielle s’en échappe: le congélateur a cessé de fonctionner. Et l’électricité a sauté. Informée par son amie, Laure fait rapidement le lien avec sa facture. Elle contacte les services d’EDF qui lui confirment avoir réduit sa puissance électrique à 1.000 watts, faute de paiement de sa part. "Je leur ai réexpliqué que cette facture ne correspondait à rien, qu’il n’était pas possible qu’un tel montant me soit facturé."

"Je ne pouvais plus laver mon linge"

EDF a donc missionné une seconde enquête. "On m’a expliqué qu’un dysfonctionnement du compteur était possible." Mais là encore, même résultat: "Ils n’ont rien trouvé…"

Depuis le retour à son domicile le 4 septembre dernier, elle ne peut plus faire tourner de machine à laver, ni allumer son four ou utiliser sa bouilloire. "Le pire dans tout ça, c’est que personne ne m’a prévenue de quoi que ce soit, ni par mail, ni par téléphone… J’ai bien reçu un courrier papier en date du 6 juillet qui me demandait de régler 264 euros, sans quoi ma puissance serait réduite. Mais je n’ai vu ce courrier qu’en début de mois étant donné que je n’étais pas chez moi…"

Alors elle a remué ciel et terre pour trouver une solution. "Je leur ai demandé ce que je pouvais faire pour retrouver ma puissance. Ils m’ont précisé qu’il fallait que je contacte une assistante sociale pour m’aider. Chose que j’ai faite. Mais aucune solution n’a été trouvée. Au final, cette dernière m’a conseillé de changer de fournisseur… Et c’est ce que j’ai fait en m’engageant chez la concurrence… Depuis quelques jours, j’ai retrouvé une puissance électrique normale. Même si je paye un peu plus cher tous les mois…"

En attendant, EDF lui réclame toujours une somme conséquente...