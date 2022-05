Satisfaits des négociations avec le gouvernement princier, les taxis et VTC des Alpes-Maritimes annulent leur blocage du Grand Prix de Monaco

Côté VTC, aussi, la satisfaction est de mise, même si le quota accordé demeure loin de celui de 2019. "Cette année-là, on avait 347 vignettes", se souvient le second qui, à l’instar de son homologue des taxis, espère encore voir l’une de leurs revendications communes entendues: l’assouplissement du délai de prise en charge. "Avant une course, une déclaration préalable doit être envoyée à la Sûreté publique avec un certain nombre d’informations. Deux heures avant, l’été, quatre heures avant, l’hiver. Pour nous, c’est clairement une contrainte supplémentaire."

Les professionnels du 06 aimeraient que ce délai soit réduit à une heure. Selon nos informations, cette disposition horaire établie par le gouvernement princier en 2014 restera inchangée.

"On aimerait juste avoir une réciprocité. Quand les taxis monégasques prennent en charge des clients en France, ils n’envoient pas un mail à M. Macron", peste Fabrice Cavallera.

"Une page blanche

en septembre"

Ces nouvelles dispositions courant jusqu’au terme de la saison estivale, fixée au 31 octobre, quid de la suite? "On se revoit tous en septembre pour partir d’une page blanche", explique Christophe Sella.

De nouvelles négociations seront alors entamées pour définir un nouveau quota de vignettes pour la période hivernale, plus creuse en termes d’activités.