Salaires: la mise en garde du patron de la CGT

À l’heure où Emmanuel Macron donnait le coup d’envoi du Conseil national de la refondation, jeudi matin à Marcoussis, Philippe Martinez asséchait une tasse de café dans son bureau de Montreuil. Serein. Car même si le Président a répété, devant les caméras, que "les absents ont toujours tort", le patron de la CGT n’en démord pas : "Y aller pour quoi faire ? Je ne veux pas participer à cette nébuleuse. Si le gouvernement veut discuter, il existe des instances pour ça."

Le leader syndical n’a pas l’intention de "prendre le train en marche", comme l’Élysée l’invite à le faire. "D’abord parce que sauter dans un wagon qui roule, c’est dangereux", plaisante-t-il. "Et parce que notre absence ne nous empêchera pas de faire des propositions."

"Prendre en compte les réalités"

Sur la réforme de l’assurance-chômage, le secrétaire général de la confédération est catégorique : "Il n’y a rien à garder de ce texte. Rien du tout ! Le gouvernement part du principe que si les chômeurs n’ont pas de travail, c’est leur faute. Il cherche à les culpabiliser, oubliant qu’un sur deux n’est pas rémunéré. Il faut bosser sur l’attractivité des emplois, les salaires, les conditions de travail. Sinon, on n’avancera pas !"

Philippe Martinez se dit prêt, par ailleurs, à étudier "sérieusement" une évolution du système de retraite. "Mais pas en nous faisant travailler plus longtemps", grimace-t-il. "Il faut revenir sur le financement de la Sécurité sociale et sur les nombreuses exonérations. Quand on veut remplir sa baignoire, on ne ferme pas le robinet ; on l’ouvre davantage !"

La CGT propose de "prendre en compte les réalités du travail aujourd’hui. On rentre dans la vie active plus tard qu’avant. La solution, ce n’est pas de bosser jusqu’à 70 ans, mais de prendre en compte les années d’études dans la carrière." Il s’interrompt, appuie sur les syllabes : "Tout cela est sur la table depuis plus d’un an. Pour quels retours ? Zéro !"

"Une attitude de technocrate"

Philippe Martinez refuse, tout à trac, de délivrer un satisfecit au gouvernement pour sa gestion de la crise énergétique : "Se féliciter parce que la France est moins frappée par l’inflation que les autres pays européens, c’est une attitude de technocrate ! Le gars qui peine à remplir son caddie au supermarché, il se moque que ce soit pire en Allemagne !"

Dans le secteur privé, plaide-t-il, l’exécutif devrait indexer l’augmentation des minima de branche sur celle du Smic. "Actuellement, 89 % de ces minima sont inférieurs au salaire minimum !"

Le successeur de Thierry Lepaon veut croire en la convergence des forces syndicales. "Nous nous sommes réunis deux fois en deux mois, ce qui n’était jamais arrivé", souligne-t-il. "On ne gagnera pas en ordre dispersé."

Il conclut avec gravité : "On alerte régulièrement le gouvernement et le patronat. À force de ne pas répondre aux attentes en matière de salaires, il y a des risques que l’exaspération se manifeste différemment. Et que cela suscite des interrogations sur les modes d’action les plus efficaces pour se faire entendre…"