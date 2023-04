Revalorisation du Smic, RSA, prix des cigarettes et taux d'usure... Voici tout ce qui change au 1er mai

Une revalorisation du Smic

Au 1er mai 2023, le Smic s'élèvera 1.747,20 euros bruts par mois, soit 1.383,08 euros nets pour 35 heures hebdomadaires. Il s’agit d’une hausse de 2,22 % comme l'indique un arrêté paru au Journal officiel le 27 avril 2023. Cela représente un gain mensuel de 30 € pour l’ensemble des salariés concernés, indique Service-Public.fr.

Les nouveaux montants à partir de mai 2023 :

Smic net au 1er mai 2023 : 1 383,08 €

Smic brut au 1er mai 2023 : 1 747,20 €

Smic horaire net au 1er mai 2023 : 9,11 €

Smic horaire brut au 1er mai 2023 : 11,52 €

L'indice minimum des agents de la fonction publique relevé

L'indice minimum de traitement des agents publics des trois fonctions publiques (d'État, hospitalière et territoriale) est relevé au niveau du Smic dès ce lundi. Un décret publié au Journal officiel du 27 avril 2023 porte le minimum de traitement dans la fonction publique à 1 750,86 € bruts mensuels, correspondant à l’indice majoré 361.

Compte tenu de la revalorisation du Smic de 2,22 % au 1er mai 2023, l'indice minimum de traitement dans la fonction publique est donc relevé à compter du 1er mai 2023. Il s'établit à 1.750,86 € bruts mensuels pour un temps plein, correspondant à l’indice majoré 361, indice brut 397 au lieu de 1.712,06 €, indice majoré 353, indice brut 385.

Les prestations familiales et sociales revalorisées effectives en mai

Les prestations sociales et familiales telles que le RSA, la prime d'activité ou encore les allocations familiales ont été revalorisées à 5,6% en avril et seront effectives dès le mois de mai.

Nouvelle hausse des prix du tabac

Certains paquets de cigarettes vont encore voir leurs prix augmenter dès ce lundi 1er mai. Le prix moyen d'un paquet de cigarette devrait atteindre 11 euros en janvier 2024.

Derniers jours pour certains chèques d'aide dont le bois

Attention, c'est le dernier mois pour demander le chèque d'aide spécifique pour le bois et le fioul. Cette aide, qui va de 50 à 200 euros selon les revenus concerne les foyers qui se chauffent avec des granulés de bois. Pour les ménages qui se chauffent avec des bûches, bûchettes ou plaquettes, l'aide va de 50 à 100 euros. Vous avez jusqu'au 30 avril, soit dimanche, pour demander votre chèque pour le fioul et jusqu'au 31 mai, pour le bois.

Un taux d'usure pour les emprunts immobiliers réhaussés

En mai 2023, les banques seront autorisées à accorder des crédits immobiliers jusqu'à 4,52% pour les prêts à taux fixe de 20 ans. Ainsi, pour des prêts d'une durée de 20 ans et plus, le taux moyen s'élève à 3,39 % avec un taux d'usure à 4,52 %. Pour les prêts entre 10 et 20 ans, le taux d'usure sera de 4,33% avec un taux d'emprunt à 3,25%.