"Nous allons enkyster le mandat du président de la République", de nouvelles formes de mobilisation se dessinent contre la réforme des retraites

"Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce qu’on continue?" La queue du cortège niçois acquiesce en chœur. "Alors on continue... Au moins jusqu’au bout de la rue...", souffle le Monsieur Loyal de la CGT au micro de son camion-sono. Le terminus revendicatif de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, fixé ce jeudi place de la Libération, n’est plus qu’à 200mètres. Et à mesure que la fin de ce douzième acte se rapproche, la question devient plus pressante: y en aura-t-il un treizième?

Maude, 34 ans, veut "y croire". "Plutôt que de désespérer". "J’espère que nous continuerons à nous mobiliser, parce que notre combat est juste", martèle cet agent d’accueil en centre de soins qui a été de toutes les manifs. Et Maude promet d’être encore-là la semaine prochaine si un nouvel appel est lancé. Comme s’il voulait lui aussi ménager le suspens, Laurent Laubry, de la CFE-CGC, assure que "tout dépendra de ce que va décider le Conseil constitutionnel". Les Sages doivent en effet se prononcer ce vendredi sur une réforme, certes adoptée aux forceps. Mais dans les rangs de la manif beaucoup savent qu’il y a peu de chance que les garants de la Constitution ne censurent pour autant le gouvernement.

"La mobilisation va clairement changer de forme"

Malgré une mobilisation encore forte, dans le cortège ce jeudi, beaucoup s’interrogeaient sur la suite du mouvement alors que le Conseil Constitutionnel doit se prononcer ce vendredi sur la réforme des retraites. (Photo Sébastien Botella).

Certains comme Lolo, figure emblématique du SNES-FSU, regrette même qu’on ait pu "le faire croire aux gens". Lui aussi sait qu’il va être de plus en plus difficile de mobiliser encore les masses. "Même s’il y a des cons comme moi qui donnent au fonds de solidarité, douze jours de grève ça commence à peser lourd financièrement pour beaucoup de gens." Et puis, cela n’a pas échappé à Laurent Laubry, "les vacances vont arriver. Dès vendredi chez nous. La semaine d’après pour les Parisiens". Même Gérard Ré, le secrétaire général de la CGT dans les Alpes-Maritimes, le concède: "On est sans doute arrivés au bout de ce qu’on pouvait faire en termes de mobilisation dans la rue."

Alors ce douzième acte, qui a encore rassemblé 15.000 manifestants selon les syndicats (2.700 selon la police) était-il le dernier? Gérard Ré assure qu’il n’est "pas question de passer à autre chose": "On ne lâchera rien", promet-il. Même si le combat risque fort de "changer de forme": "On va clairement entrer dans une nouvelle phase de mobilisation. Sans doute davantage au travers d’actions coups de poing. Nous allons enkyster le mandat du président de la République", prévient-il. Au risque de voir le mouvement se radicaliser? "Ce n’est pas à moi de le redouter mais au président de la République, balaye le syndicaliste. C’est lui qui a fait qu’on en est là alors que nos manifestations ont toujours été responsables. C’est donc à lui et à lui seul d’en assumer les conséquences si tel devait être le cas."

"Certains pourraient être tentés de se venger dans les urnes"

Dans les rangs de cette manif aux allures de Der des Der, beaucoup s’interrogent déjà sur l’après. Non sans inquiétude. "Le problème c’est qu’après douze semaines de mobilisation, on n’a au final obtenu qu’un sac de nœuds. Il n’y a de porte de sortie pour personne. Ni pour les politiques, ni pour les syndicats et surtout pas pour la population qui s’est largement mobilisée." Reste donc à savoir comment ceux dont la colère n’a pas été entendue vont réagir. "On entre dans l’inconnu, constate Philippe, retraité niçois de l’enseignement. Même si dans cet inconnu, il y a des figures qui, elles, sont connues. Celles-là mêmes qui labourent le terrain de leurs crocs acérés depuis longtemps et attendent de pouvoir imposer leur programme inhumain..."

Oui c’est bien à l’extrême droite qu’il fait référence. Et il n’est pas le seul. "Les gens pourraient bien être tentés de se venger dans les urnes", souffle Laurent Laubry. Lolo acquiesce: "Le problème c’est la suite. Car c’est le FN qui sans rien faire ramasse des points..."

Il y a ceux qui broient du noir en regardant les résultats des dernières enquêtes d’opinion. Et ceux qui comme Robert Injey, figure du PC niçois, préfèrent se rassurer en écoutant les récentes prises de position même si elles émanent "des milieux d’affaires", comme "celle de Dominique Strauss-Kahn". "Aujourd’hui ce sont eux qui peuvent encore faire bouger les choses, car il ne faut pas oublier que pour les milieux d’affaires, un jour de grève de plus c’est aussi un jour de dividendes en moins."

De quoi aiguillonner le Monsieur Loyal de la CGT qui se reprend. A défaut d’annoncer la date d’un hypothétique treizième acte la sono donne rendez-vous aux manifestants pour une sorte de douzième acte bis, dès ce vendredi à 17h30 devant le palais de Justice. Pour la suite, "tout dépendra de ce que décidera l’intersyndicale qui doit se réunir lundi à Paris..."