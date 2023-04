Retraites: Matignon consulte à gauche, avant de recevoir les syndicats

D'accord sur rien et surtout pas sur les retraites? Les consultations politiques se sont poursuivies mardi à Matignon, avec des chefs de partis de gauche, préludes au rendez-vous très attendu entre les N.1 syndicaux et la Première ministre et à une onzième journée de mobilisation.