Répondants en binôme, collaboration avec le Samu ... Le numéro d'appel de prévention du suicide reçoit ses premiers appels

"Je suis quand même très inquiète pour vous". "Votre psychiatre s'appelle comment ?". "A nous deux, on va y arriver". Casques sur les oreilles, quatre "répondantes" réceptionnent les appels reçus au 3114.

Disponible 24h/24 et sept jours sur sept, ce nouveau numéro gratuit est dédié aux personnes aux idées suicidaires mais aussi à leurs proches et à celles endeuillées par un suicide.

Des infirmiers ou psychologues peuvent travailler en doublon sur les appels difficiles

Le projet est coordonné depuis le CHU de Lille et des centres similaires ont ouvert dans plusieurs régions vendredi. Chaque région devrait avoir le sien début 2022. "On a déjà 10 à 15 appels", constate vers 11H le Dr Pierre Grandgenevre, psychiatre chargé de former les "répondants", qui seront à terme 300 à l'échelle nationale. Avec environ 9.000 suicides par an, la France présente "un des taux les plus élevés d'Europe", selon Santé Publique France.

Le nouveau numéro vient compléter des dispositifs antérieurs, comme VigilanS, créé en 2015, qui suit les personnes ayant fait une tentative de suicide. La stratégie nationale de prévention du suicide a pour objectif d'"arriver à une cassure de la courbe des décès par suicide", explique le professeur Pierre Thomas, chef du pôle psychiatrie du CHU de Lille et coordinateur national du projet. "Ce sont des décès évitables", insiste-t-il.

Le lancement de cette ligne intervient quelques jours après les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, au cours desquelles le président Emmanuel Macron a annoncé des mesures pour un secteur qui s'était dit "au bord de l'implosion", sans en satisfaire complètement les acteurs. Dès la première matinée du 3114, Nancy Roque, infirmière formée comme "répondante", a reçu l'appel très lourd d'une dame "en détresse".

"Tout était prêt, elle savait où, quand, comment (passer à l'acte)", explique Mme Roque. "Ce n'est pas facile parce que les gens ont du mal à nous donner les informations comme leur adresse. Et on n'a pas le physique, seulement les intonations de la voix, les mots qu'on utilise, pour les garder en ligne, en sécurité, et en même temps trouver une solution pour la prise en charge". Les répondants, infirmiers ou psychologues, peuvent travailler en doublon pour les appels particulièrement compliqués.

Une collaboration étroite avec le Samu

"L'attention à l'écoute empathique, au non-jugement, à l'accueil, au lien, (...) c'est la base de tout le reste, le travail d'intervention, d'orientation", insiste le Dr Charles-Edouard Notredame, coordinateur-adjoint du projet.

Par rapport aux autres lignes d'écoute, souvent bénévoles, celle-ci "a davantage une logique d'intervention et d'action, notamment dans le secours grâce à une collaboration très étroite avec le Samu", explique le psychiatre. Les personnes qui appellent peuvent rester anonymes si elles le souhaitent mais "puisqu'il s'agit d'avoir des actions d'accompagnement concret, on s'efforcera de lever l'anonymat". Dans chaque région, le dispositif s'appuie sur les acteurs locaux engagés sur le sujet.

"On est vraiment heureux de l'arrivée de ce dispositif parce que c'était une des pierres manquantes", se réjouit Patrick Goldstein, le patron du Samu du Nord, qui accueille ce nouveau service dans ses locaux. "Aujourd'hui arrivent dans les Samu beaucoup d'appels de ce type-là: Je vais passer à l'acte, j'ai des idées noires. Et on ne sait pas faire. C'est un métier et on n'a pas le temps. Ce qu'on veut, c’est ne pas intervenir: quand on intervient (...) c'est qu'on a manqué quelque chose", explique-t-il.

En 2022, le 3114 devrait s'enrichir d'un service de "tchat". Ses créateurs veulent aussi le rendre accessible aux personnes handicapées et aux détenus, en incluant ce numéro parmi ceux autorisés à l'intérieur des prisons.