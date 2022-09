Réforme des retraites: vers une rentrée sous très haute tension sur le plan social?

C'était dans le programme d'Emmanuel Macron et il compte bien s'y tenir. Comment? C'est toute la question. Ces mercredi 21 et jeudi 22 septembre, la Première ministre Elisabeth Borne recevra les présidents de groupes parlementaires de l'Assemblée et du Sénat. A l'ordre du jour? Différents dossiers dont, les retraites.

Une réception, avant le début des travaux parlementaires qui, dès le 3 octobre, commenceront avec l'examen du projet de loi assurance chômage et le budget. Reste que l'un des dossiers sulfureux de cette rentrée demeure la réforme des retraites. Une réforme que les syndicats et groupes d'opposition rejettent.

Les syndicats prêts à affronter le gouvernement

Laurent Berger, président de la CFDT a indiqué dimanche que son syndicat serait en opposition frontale en cas d'amendement au PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale). Précisant qu'un "report de l'âge" serait la ligne rouge à ne pas franchir.

Un passage par le 49-3, n'a pas été écarté

Car c'est bien l'hypothèse d'une réforme par amendement via le budget de la Sécu qui hérisse les syndicats et certaines oppositions. Quelques jours après la diffusion du rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR), les syndicats étaient invités à en discuter lundi 19 septembre au ministère du Travail. "Cette piste, y compris avec passage par le 49-3, n'a pas été écartée", a relevé le numéro un la CFTC Cyril Chabanier. Un scénario qui mettrait immanquablement "fin aux concertations", sur tous les sujets.

Ceux qui participent au Conseil national de la refondation (CNR), voulu par le chef de l'Etat, ont fait savoir qu'ils en claqueraient la porte et mettraient ainsi fin à de nombreux sujets de discussions. Trois ans après le long bras de fer contre la dernière tentative de réforme, les syndicats se disent prêts à en découdre à nouveau. "Le gouvernement nous trouvera sur sa route", met en garde Michel Beaugas (FO), qui envisage "d'appeler à la manifestation et certainement à la grève".

L'opposition agite le spectre de la "motion de censure"

Dans l'opposition, LFI est sur la même ligne que le RN sur la question. Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI a averti: les députés LFI seront "en ordre de bataille" contre cette réforme. Que ce soit pour le budget 2023 de l'Etat ou une réforme des retraites via le budget de la Sécu, si le gouvernement utilise l'article 49.3 de la Constitution à l'automne, permettant de faire adopter un texte sans vote de l'Assemblée, "nous déposerons une motion de censure", a-t-elle prévenu.

Une menace agitée également par Marine Le Pen. Si le gouvernement "fait passer la réforme des retraites au travers du PLFSS [projet de loi de financement de la sécurité sociale], au travers d'un amendement, sans qu'il n'y ait un vrai projet de loi qui soit débattu à l'Assemblée nationale, nous voterons contre et il prendra le risque d'une motion de censure", a-t-elle dit sur France Inter, ce mardi.

Dans la majorité, on s'interroge

Dimanche 19 septembre, François Bayrou, président du MoDem, s'est dit opposé au "passage en force" si cette hypothèse du projet de budget était retenue, y voyant le risque "d'abord de coaliser les oppositions entre elles, puis de diviser la société française". Malgré l'opposition unanime des syndicats et des oppositions, la piste d'une réforme par un amendement au budget de la Sécu "fait partie des scénarios" envisagés par l'exécutif, a précisé Olivier Dussopt sur RTL. Assurant vouloir "éviter ce qu'on appelle un passage en force", il a jugé "normal que le gouvernement se garde toutes les possibilités". "Un amendement, ce n'est pas un gros mot", a estimé de son côté lundi soir sur LCP et Public Sénat le ministre délégué aux Relations avec le Parlement, Franck Riester, qui participera à ces rencontres.

La question du calendrier a aussi animé la réunion du groupe des députés Renaissance (ex-LREM) ce mardi matin, a rapporté un participant. "Il faut prendre des décisions. C'est un marqueur de courage. Le PLFSS (projet de loi de financement de la Sécurité sociale, ndlr) c'est d'abord l'enjeu Sécurité sociale donc les retraites. Allons-y", a plaidé Eric Woerth (ex-LR), très applaudi. Mais d'autres se sont prononcés contre une réforme via le projet de budget de la Sécu.

Les députés MoDem ont par la voix de Jean-Paul Mattei indiqué qu'ils se positionneraient sans doute "contre", dans ce dossier. Le chef de file des sénateurs PS Patrick Kanner, a évoqué un "amendement scélérat" sur la retraite à 65 ans. Même chez Renaissance, pourtant dans la ligne du gouvernement, on s'interroge. Tant sur la façon de faire que sur le contenu. Comme l'indique un député à nos confrères du Parisien: "il faut maintenant que le gouvernement nous dise vite ce qu’il a en tête". Le député Karl Olive - réputé proche du président de la République - réclame quant à lui, "de la concertation" sur ce sujet. "Ca me choquerait que ce soit simplement l'affaire d'une discussion à l'Assemblée", ajoute même le parlementaire. L'hésitation n'épargne pas non plus les partisans d'Edouard Philippe: le chef des députés Horizons, Laurent Marchangieli, redoute en effet qu'une partie des Français prenne cette réforme comme une "agression".

Il n'y a pas le feu dans le système de retraites, donc ne mettons pas le feu dans le pays sur cette question

Quoiqu'il en soit, le gouvernement entend bien mener cette réforme à son terme. L'avis du Comité de suivi des retraites (CSR), attendu ce jeudi 22 septembre, pourrait en tout cas fournir un nouvel argument à l'exécutif pour insister sur les déficits à venir. Quitte à "noircir la perspective financière" pour "légitimer" un recul de l'âge légal de départ ou une hausse de la durée de cotisation, devine Yvan Ricordeau. Comme ses homologues, le chef de file de la CFDT a une lecture diamétralement opposée des projections du COR: "Il n'y a pas le feu dans le système de retraites, donc ne mettons pas le feu dans le pays sur cette question".