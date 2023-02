Pourquoi les salariés de Comdata ont manifesté ce mercredi à Monaco

Il était un peu avant 10 heures lorsque le cortège des employés de l’entreprise Comdata - parti du stade Louis-II - est apparu sur le boulevard Charles-III ce mercredi. "Licenciements? Injustifiés! Comdata? Escrocs!" Les slogans se sont enchaînés et de nombreux regards de passants interloqués se sont posés sur le groupe d’une trentaine de personnes.

S’ils étaient moins de la moitié des 87 salariés de cette antenne monégasque, c’est qu’une majorité a dû rester en télétravail, grève SNCF oblige. "Ils se sont arrêtés de travailler en même temps que nous", assure ce salarié qui a préféré rester anonyme. Au total, la quasi-totalité des employés aurait suivi le mouvement.

Une situation qui n’évolue pas

Car ils sont en colère. "Le 19 janvier, la direction nous a annoncé un plan de licenciement collectif au 31 mars 2023", retrace cet autre salarié, qui a lui aussi préféré rester anonyme. Les négociations ont été engagées entre les deux partis. "On nous a demandé d’apporter nos propositions pour les indemnités notamment, ce que nous avons fait."

Mais depuis, la situation est au point mort, ce que regrettent les salariés qui ont effectué plusieurs actions de grève depuis fin janvier. "L’entreprise est en train de balader les salariés à nous faire des propositions qui ne sont pas fiables, construites ou définies. Ils jouent la carte du temps, tout simplement."

Si la pilule de la fermeture a été difficilement avalée, les attentes se tournent désormais vers les indemnités. "La Holding comdata France est une entreprise à plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires [en 2021, ndlr], rapporte ce même salarié. Elle est en pleine expansion et vient de fusionner avec Konecta [en 2022, ndlr] avec comme objectif d’avoisiner deux milliards de chiffre d’affaires. Pour nous, ça ressemble plus à une fermeture de site qu’à un licenciement économique."

"On veut entrer dans de réelles négociations"

"Au départ, on demandait un maintien de nos emplois parce que nous travaillons avec des clients dont les contrats courent encore [...] Mais on ne va pas pouvoir freiner la fermeture du site parce qu’elle est pleinement engagée. Ils nous demandent de négocier nos indemnités de licenciement mais ils ne sont pas attentifs aux négociations. Donc on nous écoute mais on ne prend pas en compte ce qu’on dit."

Au terme de leur manifestation hier, une délégation des salariés a été reçue par l’Inspection du travail. "On a été écoutés. On a pris en considération nos doléances. Je pense qu’ils vont les transmettre à l’entreprise pour qu’ils comprennent qu’il faut qu’on se mette autour de la table pour discuter."

Ce matin, une nouvelle réunion est prévue avec la direction de l’entreprise. Soutenus par l’Union des syndicats monégasques et le Syndicat des télécommunications, les salariés se réservent le droit de continuer à se mobiliser. "On veut entrer dans de réelles négociations respectables. Tout dépendra de la réunion."

En attendant, ils continuent de travailler dans un climat qu’ils qualifient d’anxiogène. "Le moral est au plus bas. Certaines personnes sont en dépression et on nous demande de continuer à respecter nos objectifs."

La direction répond

En face, on tente de rassurer. Contactée, la direction de Comdata a fait savoir qu’elle était "sensible à la situation". Dans un premier temps, François David, directeur général de la performance pour la région French Speaking Market à Comdata a reconnu que "la société, depuis qu’elle a été reprise, est en perte. [...] Elle ne correspond plus aux attentes des clients et du marché. C’est ce qui nous amène à cette fermeture."

Il insiste tout de même sur plusieurs mesures d’accompagnements mises en place pour les salariés. "On propose un poste en France, en télétravail et en CDI à tous les conseillers au plus tard le 31 mars sans période d’essai."

Ensuite, une cellule d’accompagnement dédiée à la réorientation professionnelle sera proposée dès le 13 février pour ceux qui n’ont pas été à la recherche d’emploi depuis longtemps ou bien ceux qui voudraient trouver un emploi ailleurs.

Pour ces derniers, François David assure que la société s’est rapprochée d’entreprises monégasques avec des compétences similaires pour leur proposer des offres d’emploi.

"Ce qui nous semble le plus important, c’est de les rassurer. Que le message qu’on leur propose des emplois soit transmis. On ne veut pas supprimer des emplois, on leur en propose."