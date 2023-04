Plus de six petits patrons sur dix contestent la réforme des retraites, selon un sondage

Réalisée auprès d'un millier de patrons d'entreprises de moins de vingt salariés, cette enquête a été dévoilée au terme d'une onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, au lendemain d'une rencontre ayant tourné court entre la Première ministre Elisabeth Borne et l'intersyndicale.

Cette réforme n'est pas seulement contestée dans la rue: 62% des dirigeants de TPE n'y sont pas favorables, dont 43% "pas du tout", alors que 36% s'y disent favorables, dont 10% qui la soutiennent fortement.

"Ces scores sont particulièrement proches de la mesure réalisée sur l'ensemble des Français mi-mars", souligne l'enquête Fiducial-Ifop (68% pas favorables et 32% favorables).

Ils considèrent que l'âge moyen idéal de départ à la retraite est de 62,4 ans, alors que le gouvernement a prévu de le porter de 62 à 64 ans, une mesure qui cristallise la colère.

Le départ est espéré plus tôt encore dans les secteurs à plus grande pénibilité (un peu plus de 61 ans), mais au-delà de 64 ans dans celui des services aux entreprises.

Plus largement, deux tiers des sondés (66%) disent ne pas avoir confiance dans les mesures économiques annoncées ou déployées par le gouvernement, contre 34% qui expriment leur confiance.

Une proportion similaire de chefs d'entreprise (66%) estime que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte, dont 40% "pas du tout".

Les dirigeants font également état de leur pessimisme concernant le contexte politique, économique et social actuel (76%, soit 29 points de plus depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en mai 2017) et leur propre activité (52%), notamment dans la santé, le commerce ou les services aux particuliers.

Toutefois, 56% déclarent ne pas avoir de difficultés financières, dans un environnement inflationniste marqué par des augmentations des coûts relatifs surtout à l'énergie (72%), aux matières premières et fournitures (69%) ou aux salaires (16%).

Relancée après cinq ans d'interruption, cette enquête trimestrielle a été réalisée par téléphone, du 27 février au 15 mars, auprès d'un échantillon de 1.001 dirigeants de TPE, avec des marges d'erreur allant de 2,8 à 3,1% pour la plupart des réponses. Elle n'intègre pas les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50.000 euros.