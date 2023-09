"Les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux": au Secours populaire à Nice, les bénévoles tirent la sonnette d'alarme

Ce mardi matin, à l’antenne Vernier du Secours populaire de Nice, c’est jour de distribution de colis.

Les bénéficiaires, des mères de famille, des retraités, des réfugiées ukrainiennes, attendent en file indienne devant le local de la rue Vernier, leur cabas vide, prêt à recevoir les denrées alimentaires qui leur sont destinées chaque semaine.

"Il y a quelques années encore, les étagères étaient plus remplies. On avait plus de choix", note Fatima, bénévole depuis 10 ans.

Aujourd’hui, certaines sont clairsemées. Celle des produits d’hygiène notamment, à gauche de l’entrée. "On donne ce qu’on reçoit. On essaie de contenter tout le monde. Ça fait de la peine et on s’inquiète pour l’avenir", poursuit la bénévole.

"Aujourd’hui c’est pâtes ou riz. Avant nous donnions un paquet de chaque"

"Les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux, 17.642 au premier trimestre 2023, soit 23% de plus par rapport au premier trimestre 2022. Parallèlement, nous avons constaté une baisse des dons, note Janis Lopez, du comité départemental du Secours populaire 06. Les grandes enseignes ont mis en place des paniers anti inflation. Quand nous faisons du ramassage en supermarché, il ne reste souvent plus que des produits aux dates de péremption dépassées ou pas loin et des fruits et légumes inutilisables car abîmés par le transport. Nous avons constaté une baisse de 33% des denrées collectées lors des ramassages. Aujourd’hui, c’est pâtes ou riz. Avant nous donnions un paquet de chaque".

L’association doit donc trouver d’autres filières, se réinventer, innover. C’est ce qu’elle a fait en lançant avant l’été " la grande collecte alimentaire". Une opération, dont Nice-Matin était partenaire, qui proposait aux salariés de collecter eux-mêmes, sur leur lieu de travail, des denrées. Elle a permis de récolter quatre tonnes de marchandise et sera renouvelée.

"Mais comme l’inflation touche tout le monde, et donc aussi les salariés en CDD, en CDI, à plein temps, nous avons décidé de solliciter les entreprises", ajoute Janis. Et ce, bien avant que le milliardaire Bernard Arnault verse une aide de 10 millions d’euros aux Restos du cœur, imité dans la foulée par le Crédit Mutuel (don de 12,5 millions d’euros à la Croix-Rouge et aux Banques alimentaires).

"Le gouvernement doit trouver une solution"

"C’est une bonne chose car ça va aider l’association qui en bénéficie, mais ce n’est pas le rôle des grandes entreprises de verser de telles sommes, estime la jeune femme. C’est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Qu’il vienne se rendre compte de la frustration, de la colère des bénéficiaires devant nos paniers qui se réduisent et trouve des solutions".

"Avant on compensait le manque en achetant pour 47.000 euros de marchandises par mois. Aujourd’hui, c’est devenu impossible compte tenu de l’inflation, des coûts de transport, du prix des carburants. Nous sommes inquiets", conclut Janis qui rassure toutefois: "Aucune antenne ne fermera, nous trouverons toujours un moyen de rester ouvert".