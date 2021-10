Piégé par une intox antipass, Oliv Oliv part filmer "des blocages monstres" en Italie… et revient bredouille

Piégés par leurs propres intox

Ironie du sort, Olivier Rohaut et son compère se sont fait piéger par une fake news montée en épingle par leur propre mouvement.

Tout au long de la semaine, les têtes de proue du mouvement anti pass et anti vax en France ont relayé et fait monter en épingle les intox de leurs voisins italiens: les chauffeurs routiers opposés à l’extension du green pass (le pass sanitaire local) qui bloqueraient le pays en provoquant des embouteillages monstres. Ce que, bien sûr, les médias n’ébruiteraient pas.

Des vidéos et des photos virales, relayées notamment par le chef des Patriotes, Florian Philippot. Problème: une des photos les plus virales a été prise au Brésil, en 2014. Et la vidéo relayée par Florian Philippot a bien été tournée en Italie, mais pas dans le cadre d’une manifestation anti pass, comme le relaie le site d’informations 20 minutes.



Un appel à la manifestation a bien été lancé par les militants Italiens, mais les syndicats se sont désolidarisés et il a été assez peu suivi. Il n’a pas provoqué de véritables bouchons, selon La Stampa, relayée par 20 minutes.

