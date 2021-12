On vous dit pourquoi la station de Roubion a ouvert avec une heure de retard ce lundi

Les remontées mécaniques de Roubion ont finalement ouvert vers 10 heures ce matin. Avec une petite heure de retard. Le directeur d’exploitation du domaine confirme que les pistes sont désormais accessibles au public… Mais aussi qu’il se réserve le droit de démissionner. Sa décision sera prise ce soir, à l’issue d’une réunion que doit présider le maire de la commune, Philippe Bruno.

Mais que se passe-t-il à Roubion? Dans cette station du moyen pays azuréen, la trêve des confiseurs semble s’être achevée brutalement ce dimanche. En fin de matinée, une altercation verbale aurait éclaté à proximité du front de neige entre le nouveau directeur d’exploitation du domaine, Rémy Castaing, en poste depuis huit mois, et le premier adjoint au maire de Roubion, Dominique Casta, qui est aussi vice-président du syndicat mixte exploitant la station. Les employés présents auraient alors fait bloc derrière leur directeur et menacé de se mettre en grève.

"On nous prend pour des dindons"

De quoi inquiéter au plus haut point la patronne du seul hôtel-restaurant de Roubion. Valérie Bonnaud a repris la gérance du Chalet en janvier 2020. "Quinze jours après on fermait à cause de la crise sanitaire, rappelle-t-elle. Alors, pour essayer de s’en sortir, l’année dernière, on a aussi racheté le magasin de ski, mais cette fois, ce sont les remontées qui ont fermé." Résultat: 600.000 euros d’investissement que Valérie Bonnaud comptait commencer enfin à amortir cette saison. "Si la station est en grève c’est une catastrophe!", annonce la gérante même si elle avoue "partager" les motivations des grévistes.

"On nous prend pour des dindons", lâche la patronne du Chalet qui croit savoir que ce mouvement social des employés a pour origine "l’ingérence permanente de la commune dans la gestion du domaine skiable, y compris sur des questions de sécurité." Ce que n’aurait guère apprécié le directeur d’exploitation, Rémy Castaing, "un ancien gendarme du PGHM". L’intéressé dément toutefois tout problème lié à la sécurité. Il reconnaît néanmoins avoir eu une altercation publique avec le premier adjoint à l’issue de laquelle il a menacé de démissionner.

"Un épiphénomène"

À l’origine du différend, "un problème de gestion du personnel". Cette fois le maire, Philippe Bruno, confirme tout en relativisant: "C’est un épiphénomène. Un simple différend entre employé et employeur comme il peut y en avoir dans toute entreprise. Je n’étais pas présent ce dimanche, mais je sais que le ton est un peu monté entre mon premier adjoint et le directeur d’exploitation. Ils se sont expliqué d’employeur a employé comme cela m’est arrivé aussi parfois."

Rien de dramatique tempère le maire qui affirme avoir "repris la main". "On a une réunion ce soir", annonce l’élu qui ne doute pas que ce rendez-vous permettra de "rétablir un dialogue de confiance comme nous l’avons toujours avec les salariés de la station."

En attendant, hormis le retard à l’allumage des remontées ce lundi matin, aucun préavis de grève ne menacerait l’exploitation du domaine selon Philippe Bruno.