Nombre de personnes, durée d'enfermement, nationalité... le bilan du centre de rétention administrative de Nice

"La rétention utilisée pour pallier les difficultés administratives"

Forum réfugiés, l'association qui intervient au centre de rétention administrative à Nice, alerte notamment sur un point. "La rétention étant de plus en plus utilisée pour pallier les difficultés administratives à éloigner les détenus en situation irrégulière, près d'un tiers des personnes placées en 2022 au CRA de Nice sortait de prison" (22% ont été interpellés suite à une infraction et 15% suite à un contrôle de police).

Une hausse qui a permis de "mettre en évidence les difficultés rencontrées par les détenus dans l'exercice de leurs droits". Surtout, le droit au recours contre la mesure d'éloignement notifiée en détention "n'est quasi-jamais exercé". Résultat, passé 48 heures, la mesure devient exécutoire sans que l'intéressé n'ait pu faire valoir ses droits.