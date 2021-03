Neuf manifestants tués, possibles "crimes contre l'humanité" en Birmanie, selon un expert de l'ONU

Amnesty International a quant à elle dénoncé jeudi des "exécutions extrajudiciaires" et le recours à des armes de guerre.

Cette ONG a expliqué dans un communiqué avoir analysé 55 vidéos, filmées entre le 28 février et le 8 mars par la population et des médias, montrant que "la force létale est utilisée de manière planifiée, préméditée et coordonnée".

Malgré les pressions internationales, le pouvoir birman accusé l'ancienne cheffe du gouvernement civil Aung San Suu Kyi, renversée par le putsch et mise au secret depuis, d'avoir reçu pour 600.000 dollars de pots-de-vin et plus de 11 kilos d'or.