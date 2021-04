Monaco: Solidarité gastronomique orchestrée par la SBM

C’est une recette qui allie gastronomie et solidarité. Toute la semaine, une brochette de chefs cuisiniers de la Société des Bains de Mer va passer en cuisine avec l’association monégasque "Solidarpole" pour s’unir à l’action du Fourneau Économique de Nice, qui vient en aide aux plus démunis à travers la distribution de repas.

Concrètement, des dizaines de déjeuners confectionnés en Principauté seront distribuées à Nice toute la semaine. Pour la logistique, la douzaine de chefs de la SBM s’est fédérée par équipe de trois pour créer des paniers repas composés d’une entrée, d’un plat et d’un dessert utilisant des produits locaux et sains.

Des menus en trio

Exemple: Thierry Saez Manzanares, chef du Casino de Monte-Carlo, propose une salade de tomates et mozzarella, tapenade et basilic en entrée. Le chef Franck Lafon du Café de Paris a, lui, pré

paré un dos de saumon poêlé, quinoa aux agrumes en plat. Le chef pâtissier du Café de Paris, Cyril Natta, viendra compléter ce trio et fera pour l’occasion un dessert à base de choux vanille et fruits rouges.

Les autres chefs participants: Jean-Philippe Borro (Hôtel Hermitage), Richard Rubbini (Sporting Monte-Carlo), Nicolas Baygouri (Hôtel Hermitage), Marcel Ravin (Monte-Carlo Bay Hôtel & Resort), Bertrand Duby (Mada One), Floriane Grand (Monte-Carlo Bay Hôtel & Resort), Patrick Laine (Hôtel de Paris), Jean Laurent Basile (Thermes Marins), Cedric Campanella (One Monte-Carlo) ont tous suivi le même schéma.

Une opération inédite

"Aujourd’hui plus que jamais, nos établissements se doivent d’être engagés et solidaires face aux défis économiques et sociaux. Nous sommes fiers de ces initiatives mises en place par nos chefs qui viennent soutenir l’action continue d’associations caritatives monégasques comme Solidarpole", note Jean-Jacques Pergant, directeur des Opérations Hôtelières du groupe.

Et l’opération est inédite dans l’histoire de la SBM, pour cette mobilisation toute la semaine qui devrait aboutir à la confection de 340 paniers repas qui seront distribués toute la semaine par les chefs, accompagnés par des salariés volontaires de la SBM pour orchestrer la distribution.