Les soignants ne veulent pas d’un CHPG "au rabais"

Il y a quelques jours, le CHPG recevait le Trophée de l’Organisation Mondiale de la Santé pour son rôle, et celui de ses soignants, dans la gestion de la crise sanitaire à Monaco et le renfort apporté aux structures de soins des Alpes-Maritimes.

Mardi, en début d’après-midi, une partie de ces mêmes soignants s’est mobilisée devant l’hôpital pour manifester son souhait de revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail.

À la clé, retrouver l’attractivité qui a fait la force de l’hôpital monégasque et qui est aujourd’hui en berne selon eux. "Nous aimons notre CHPG et avons aussi ce devoir de tirer la sonnette d’alarme quand cela ne va pas. Et aujourd’hui tout ne va pas bien au CHPG!"

Une pétition avec plus d’un millier de soignants signataires

Ce mouvement de grève à l’appel du Syndicat des Agents Hospitaliers (SAH) a pris la forme d’un flashmob accompagné de plusieurs prises de parole.

S’ils étaient une cinquantaine effectivement mobilisés, ils sont plus d’un millier à avoir signé en mars dernier une pétition portant leurs principales revendications.

« Aujourd’hui, nous ne sommes pas tous sur le parvis, car la plupart des collègues sont dans les services pour continuer à assurer les soins, explique Peggy Lantrade, infirmière et membre du SAH. Mais le ras-le-bol est général.

Nous sommes là pour une revalorisation de nos grilles de salaires, y compris pour la catégorie C, et pour une révision complète du système indemnitaire et des primes et pour leur prise en compte dans le calcul de la retraite. Nous voulons aussi établir un mode d’évolution de la valeur du point d’indice qui tienne compte des paramètres locaux du coût de la vie ici. »

"Enfin, conclut la syndicaliste, nous sommes là aussi pour de meilleures conditions de travail, notamment en ce qui concernant le stationnement qui reste un réel problème quand on travaille au CHPG. Nous voulons des engagements chiffrés."

Remettre à niveau l’attractivité de l’hôpital

Des propositions qui selon ces soignants, contribueront à améliorer l’attractivité du CHPG. "La baisse de l’attractivité de l’hôpital de Monaco n’est pas un fait nouveau, poursuit Olivier Ciquet, secrétaire adjoint du SAH qui occupe le poste de kinésithérapeute. Les conséquences, ce sont des départs à la retraite qui se font de plus en plus tôt et du personnel en CDD qui choisit de ne pas rester au CHPG. Il faut d’urgence remettre à niveau l’attractivité de cet hôpital."

Il poursuit, "Nous travaillons ici plus qu’en France avec 37h30 contre 35h, avec des contraintes de travail qui sont plus lourdes, or nous avons touché à Monaco l’équivalent de la prime Segur de la France, c’est-à-dire 183 euros. Nous demandons donc 138 euros de plus pour l’ensemble du personnel soignant."

Une revendication qui n’a, pour l’instant, pas obtenu satisfaction. Pour le reste, notamment la revalorisation des grilles de salaires, y compris pour les catégories C, les syndicalistes disent avoir été entendus par leur conseiller-ministre de tutelle.

« C’est en bonne voie, mais nous ne savons pas encore le montant. Nous restons donc mobilisés. D’autres points encore doivent trouver satisfaction, notamment le volet parking, très important. Regarder, à partir de lundi, le parking du Cap Fleuri qui était gratuit jusqu’ici va devenir payant. C’est juste révélateur du manque de considération de notre direction sur ce point du stationnement…

La direction du CHPG et notre conseiller-ministre de tutelle, Christophe Robino, doivent comprendre que nous ne sommes pas dans une démarche de demander plus pour avoir moins. Depuis des mois nous travaillons sur des propositions cohérentes qui ne sont pas exagérées. »

Et de conclure, "l’hôpital de Monaco prend bien soin de ses patients, maintenant nous demandons à l’hôpital de prendre soin de ses soignants."