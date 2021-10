Les ambulanciers sonnent l’alerte pour le transport d’urgence

Toute? Non. Dans les Alpes-Maritimes, plusieurs fédérations professionnelles ont renoncé à faire grève, au contraire de leurs homologues du Var ou des Bouches-du-Rhône. Pour l’instant, du moins. Car elles partagent la même colère.

Cible des critiques: la loi Matras, du nom du député LREM Fabien Matras. Tout juste adopté en commission paritaire, ce texte repense l’organisation de la chaîne de secours en France. Cette refonte du modèle de sécurité civile est jugé trop favorable aux sapeurs-pompiers, aux yeux du Samu et des ambulanciers.

"La proposition de loi Matras remet en cause quarante mois de travaux avec le ministère de la Santé et de l’Intérieur, l’ARS ou le Samu", déplore Stéphane Canesse, président de la Fédération nationale de la mobilité de la santé (FNMS) 06. Un décret devait concrétiser le fruit de ces négociations sensibles. Stéphane Canesse en cite deux: "La mise en place ou le maintien d’un coordinateur ambulancier, et une meilleure répartition des ambulances de garde sur un territoire".

"La chaîne des secours perturbée"

Ce décret était attendu en mars dernier. Or, toujours rien à l’horizon. "Il faut qu’ils accélèrent sa mise en place", s’impatiente Laurent Lavoisier, président de l’association des Transports sanitaires d’urgence (TSU) 06. Avec la loi Matras, les ambulanciers ont fini par perdre patience.

La FNMS et la Chambre nationale des services d’ambulances (CNSA) ont donc appelé à un mouvement national de grève. Cet appel ne sera a priori pas suivi dans les A.-M., au nom des bonnes relations locales avec l’ARS et le Samu. "Mais ce n’est pas parce qu’on n’arrête pas nos véhicules qu’on est d’accord...", prévient Laurent Lavoisier. Son organisation a préféré tirer la sonnette d’alarme par courrier.

En pratique, quel impact sur les urgences? "La chaîne des secours va être perturbée. Mais les délais d’intervention ne seront pas allongés", rassure Stéphane Canesse. Les ambulanciers devraient être réquisitionnés sur décision préfectorale. D’autres seront supplantés par des sapeurs-pompiers.