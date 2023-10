Le SMIC à 2.250 euros bruts à Monaco? C’est non pour le gouvernement princier

À cette occasion, Olivier Cardot, secrétaire général de l’Union des syndicats de Monaco, avait taclé Christophe Robino en lâchant: "Pour l’instant, il écoute beaucoup mais il n’entend pas…".

Une pique à laquelle a répondu, ce jeudi, le conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé. "Je le rassure, je suis toujours disposé à recevoir les partenaires sociaux, à les écouter et à les entendre. Je suis un partisan du dialogue (...) Depuis de nombreuses années, j’entends toujours les mêmes requêtes. Nous avons donné droit à certaines, nous travaillons sur d’autres. Mais certaines revendications me paraissent disproportionnées, estime-t-il, citant pour exemple la volonté des syndicats d’obtenir un SMIC à 2.250 euros bruts à Monaco, contre 1.946,88 euros bruts actuellement. C’est sûrement quelque chose qu’on peut souhaiter mais cela ne se résume pas au montant des salaires perçus par les salariés. Cela aurait une conséquence pour de nombreuses aides et allocations servies par les Caisses sociales de Monaco ou le gouvernement princier. Je rappelle que le SMIC versé à Monaco est supérieur de 205 euros net à celui versé en France, ce qui est loin d’être dérisoire. S’il y a une telle différence, c’est lié au fait que les salariés ne cotisent pas pour l’assurance maladie mais que pour la retraite. C’est la raison pour laquelle le poids des charges salariales en France est de 21,5% et seulement de 13,3% à Monaco"

Revalorisation du point retraite de 5,06%

Quant à la demande de revalorisation du point retraite de 5,06%, Christophe Robino assure qu’il y a un mois les Caisses sociales de Monaco avaient proposé cette estimation aux représentants de l’USM. "Cela m’a interpellé… Il est facile de réclamer quelque chose qui est déjà acquis."