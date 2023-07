Le Secours populaire des Alpes-Maritimes recherche en urgence des bénévoles pour août sur Nice

Le mois d’août, un mois difficile pour les familles plus précaires, notamment celles qui sont à la rue. La chaleur écrasante et certaines associations qui ferment pour des vacances méritées, comme le Secours catholique, ne facilitent pas les choses pour ces femmes, ces hommes et ces enfants qui ne savent pas où aller pour trouver un peu de réconfort.

Un nouveau lieu d’accueil dès le 31 juillet et jusqu’au 31 août

Le Secours populaire français des Alpes-Maritimes a donc décidé d’ouvrir un nouveau lieu d’accueil dès le 31 juillet et jusqu’au 31 août, de 8 à 17 heures, avec distribution alimentaire. Une décision prise après avoir vu débarquer dans ses antennes des familles qui ne savaient plus vers qui se tourner. "Le centre sera ouvert au Forum Jorge-François qui est notre partenaire", indique Jean Stellittano, le bras armé du Secours Pop 06.

" En ouvrant un lieu dédié aux familles, nous pourrons mieux les accompagner et nous leur permettrons d’avoir un moment de répit dans la journée à défaut d’avoir un toit sur la tête", précise le secrétaire général de la fédération des Alpes-Maritimes du Secours populaire.

Un besoin d’autant plus urgent après la fermeture des places d’hébergement d’urgence de 488 personnes dans les Alpes-Maritimes. "Il faut accueillir ces familles dignement le jour", lance encore le militant associatif. Mais il a besoin de bras, de bonnes volontés pour cela.

"Nous recherchons des bénévoles pour nous aider dans cette mission et assurer une permanence à partir du 31 juillet jusqu’au 31 août, par tranche de 4 heures minimum. Nous nous adaptons à vos disponibilités", indique Jean Stellittano.