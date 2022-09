Le plan de Côte d’Azur Habitat pour sauver des familles du surendettement

Côte d’Azur Habitat est le premier bailleur des Alpes-Maritimes. Cet office public de l’habitat a vocation à proposer des logements à loyers modérés à 20.000 familles maralpines aux revenus modestes. Ce dernier ayant "pour mission de louer, réhabiliter, construire et aménager, rappelle Anthony Borré, le président du bailleur social et premier adjoint au maire de Nice délégué à la sécurité, au logement et à la rénovation urbaine. Il apparaissait également important d’accompagner les locataires faisant face à des difficultés financières. Nous avons donc décidé de sceller un partenariat avec la Banque de France pour promouvoir des actions de soutien à la gestion budgétaire, économique, financière et pour lutter contre le surendettement des ménages." Une convention a donc été signée entre les deux entités ce mercredi.

Dans la matinée, une vingtaine d’agents de trois services (social, contentieux et recouvrement) ont déjà assisté à une formation. "L’objectif est de leur donner des outils et des ressources pédagogiques pour leur permettre d’accompagner les locataires faisant face à des problèmes de règlement de loyers. Ils pourront ainsi les accompagner et faire de la prévention en matière de surendettement", commente Anthony Borré.

Former les agents du bailleur social

Côté chiffres, un millier de foyers (sur les 20.000) ont des impayés supérieurs à trois mois. "Certains bénéficient du Fonds de solidarité logement [FSL] mais l’on peut aussi les aider en les aiguillant sur des dispositifs existants, qu’ils ne connaissent pas toujours", poursuit le président de Côte d’Azur Habitat.

"La Banque de France joue un rôle fondamental dans la prévention des crises financières, économiques et endosse aussi des missions auprès des entreprises et des particuliers, assure Christian Delhomme, directeur département des Alpes-Maritimes de l’institution. Il est apparu pertinent de collaborer avec Côte d’Azur Habitat via nos dispositifs de formation et d’information. Nous pouvons ainsi donner des clés aux professionnels pour détecter des situations qui pourraient poser des difficultés, par exemple en vérifiant que la personne a fait toutes les démarches possibles avant de déposer un dossier de surendettement ou encore en l’orientant vers le bon interlocuteur."

Côte d’Azur Habitat va mener des opérations de communication auprès des locataires pour les informer mais aussi pour dédramatiser la situation afin de les pousser à s’ouvrir de leurs difficultés financières avant qu’elles ne prennent des proportions très importantes.