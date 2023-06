Le don de congés est désormais possible entre collègues à Monaco

C’est un prénom, Mathys, qui respire la solidarité. Atteint d’un cancer du foie, contre lequel il s’est battu quatre ans avant de s’éteindre fin 2009, le garçon de 10 ans avait pu compter tout du long sur la présence de son père, Christophe, à son chevet.

Ce salarié de Badoit (Loire) avait spontanément reçu 170 jours de RTT de ses collègues, après avoir épuisé tous ses congés. Hors de tout cadre légal mais avec l’aval (salutaire) de sa direction.

En 2014, les députés français avaient voté une loi à son nom, légalisant ainsi cette pratique solidaire. Ce jeudi soir au Conseil national - neuf ans après leurs homologues français, donc, et moins de deux ans après un vœu formulé par le Conseil économique, social et environnemental - les conseillers nationaux ont voté à l’unanimité un projet de loi relatif au don de congés. Allant même plus loin que la France avec le rajout de cas de figure (lire plus loin).

Jusqu’alors, hors rares accords collectifs, les salariés du privé faisant face à une situation familiale d’une grande gravite bénéficiait, certes, de dispositifs légaux mais leur contrat de travail était suspendu et ils n’étaient pas rémunérés.

Avec ce texte voté ce jeudi, le salarié voit son salaire maintenu durant son absence et son ancienneté est conservée. Décryptage.

Trois cas de figure

Un salarié peut faire anonymement don de ses congés, « sur sa demande et en accord avec l’employeur », à l’un de ses collègues de travail dans trois situations précises. D’abord, si ce dernier exerce l’autorité parentale ou assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ensuite, si celui-ci vient en aide à « un proche » - dont la définition est régie par ordonnance souveraine - atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Enfin, à la demande du Conseil national car le texte ne le prévoyait pas initialement, en cas de décès de son enfant de moins de 25 ans, de son conjoint ou partenaire d’un contrat de vie commune ou de l’enfant de moins de 25 ans dudit partenaire de vie.

Qui peut recevoir ces dons de congés ?

Jusqu’alors, le dispositif était seulement applicable, dans une moindre mesure, aux fonctionnaires de l’État et de la Commune. En allant plus loin avec le secteur privé, les entités consultées, l’exécutif et le Conseil national ont tous convenu d’une harmonisation du texte afin que tout le monde soit logé à la même enseigne. « À ce titre, les membres de la Commission n’oublient pas les agents de l’État et de la Commune et appellent de leurs vœux une harmonisation, dans les plus brefs délais, des textes réglementaires régissant leur statut », a insisté l’élue Béatrice Fresko-Rolfo, rapporteur du texte.

De quels congés parle-t-on ?

À l’exception des quatre premières semaines de congés payés, tous les jours de repos pourront être donnés : les CP allant au-delà, donc, mais aussi les « jours de congés mère de famille, ancienneté ou fractionnement, mais également les jours de congés conventionnels et les éventuels repos compensateurs », poursuit-elle. Pour en bénéficier, le salarié concerné n’aura pas l’obligation d’épuiser les siens.

Enfin, un jour de congé donné correspondra bien à un jour de congé reçu, quelle que soit la rémunération des deux salariés concernés.

"Progrès social"

« Ce don n’est pas au seul bénéfice du parent. C’est l’enfant qui en est le véritable gagnant car il pourra, par ce biais, avoir une personne qui l’aime pour le soutenir dans ses moments difficiles », a salué Béatrice Fresko-Rolfo.

Brigitte Boccone-Pagès, présidente du Conseil national, a loué « une belle avancée sociale » et profité de l’occasion pour évoquer un autre don, tout aussi vital, celui du sang. Christophe Robino, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé estime, lui aussi, que ce texte « est un progrès social », mais pas que. « C’est aussi une réussite politique. Car il apporte une nouvelle preuve que notre vision consensuelle de la politique porte ses fruits. »

Denis Maccario, président de la Fondation Flavien. Dylan Meiffret.