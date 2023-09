"La situation ne va faire qu'empirer": Eric Ciotti demande à Macron un référendum avant la fin de l'année sur l'immigration

"La situation à Lampedusa est dramatique au plan humain et migratoire", a expliqué le député des Alpes-Maritimes, convaincu que "ces populations en provenance majoritairement d'Afrique subsaharienne seront à nos frontières dans seulement quelques jours".

"Face à l'urgence, nous demandons au président de la République de convoquer un référendum sur l'immigration d'ici à la fin de l'année par le biais de l'article 89 de la Constitution", affirme-t-il.

Les Républicains ont déposé une proposition de loi constitutionnelle sur l'immigration qui prévoit de consulter le peuple sur ce sujet, une idée que M. Ciotti a relancée lors de la réunion du 30 août à Saint-Denis entre Emmanuel Macron et les chefs des partis politiques.

"C'est la seule façon de faire bouger les choses en matière migratoire"

"C'est la seule façon de faire bouger les choses en matière migratoire", assure le président de LR, rappelant que la réforme constitutionnelle que défend son parti "exigera que toutes les demandes d'asile soient effectuées avant l'arrivée en Europe".

Persuadé de n'en être "qu'aux prémices d'un déferlement migratoire", M. Ciotti prévient que "la situation ne va aller qu'en s'empirant".

Dans l'immédiat, il demande au gouvernement d'"engager des moyens civils et militaires sans précédents pour protéger nos frontières terrestres et maritimes" et plaide pour "une initiative européenne globale pour renvoyer les migrants arrivés ces derniers jours à Lampedusa dans leur pays d’origine".

Une réunion doit se tenir vendredi au ministère de l'Intérieur sur cette arrivée massive de migrants sur les côtes italiennes, essentiellement sur l'île de Lampedusa.