La 53e kermesse œcuménique c'est ce samedi sous le Chapiteau de Fontvieille à Monaco

Fondé en 1969, et aujourd’hui sous la présidence de la Princesse de Hanovre, l’événement est organisé pour récolter des fonds au bénéfice des bonnes œuvres des paroisses(1) de la Principauté de Monaco.

Des achats de Noël solidaires

Ainsi, le rendez-vous accueille chaque année toutes les générations pour une journée de bienfaisance à l’approche des fêtes de Noël. Depuis un demi-siècle, la kermesse reste sur ses fondements : proposer une série de "bonnes affaires" aux visiteurs.

L’occasion d’effectuer ses achats de Noël de façon solidaire et éco-responsable : livres en français ou en anglais, vaisselle et objets de maison, vêtements d’occasion, jouets et vêtements d’enfants, douceurs de Noël et décorations festives.

Temps fort de cette journée : la kermesse, clôturée par une tombola pour laquelle les organisateurs promettent « des lots exceptionnels ».

Les visiteurs pourront profiter de plusieurs stands de restauration sur place : nourriture canadienne et anglaise, cuisines grecque, espagnole, italienne.

1- Kermesse au profit des œuvres de l’Eglise catholique de Monaco, l’église Saint-Charles, St Vincent de Paul, la Paroisse grecque orthodoxe, l’Eglise réformée de Monaco, la British association of Monaco, la British St Paul’s anglican church