Hausse des prix de l’énergie: ce qu’il faut retenir des annonces de Jean Castex

Les prix du gaz bloqués plus longtemps que prévu

Rappelant le contexte général de hausse globale des prix de l’énergie et non seulement des carburants, ainsi que les mesures déjà prises par le gouvernement – le "bouclier énergie", qui devrait coûter 5,1 milliards d’euros à l’État l’année prochaine –, Jean Castex a d’abord annoncé une extension de ce dispositif: "Nous maintenons le blocage des prix du gaz sur toute l’année 2022." Celui-ci devait initialement prendre fin en avril 2022.

Pas un "chèque carburant" mais une "indemnité inflation"

Surtout attendu sur les mesures pour contrer la flambée des prix à la pompe, l’exécutif a finalement tranché pour, non pas exactement un "chèque carburant" comme pressenti, mais une "indemnité inflation". Il s’agissait d’éviter l’écueil de critères d’attribution compliqués. "On n’a pas aujourd’hui, comme pour le “chèque énergie", une base de données de toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. On n’a pas une base de données des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, par exemple", avait expliqué lundi sur France 2 la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.

Quel en sera le montant?

Cette "indemnité inflation" sera de cent euros par personne. Un montant qu’a expliqué le Premier ministre en calculant qu’il s’agit grosso modo du surcoût causé par la hausse des prix de l’essence depuis le début de l’année (soit 9 centimes par litre), en se basant sur 14.000 kilomètres parcourus par un Français en moyenne.

Qui en bénéficiera?

C’est finalement une stricte condition de ressources qui a été choisie par le gouvernement: elle sera versée aux personnes qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Ce seuil a été fixé car il s’agit du salaire médian; autrement dit, 50% des Français ont des revenus inférieurs, et 50% ont des revenus supérieurs.

Seront donc concernés non seulement "les gens qui travaillent - les salariés, les indépendants, les artisans, les agriculteurs… –, mais aussi les chômeurs en recherche d’emploi et les retraités. Cela fait 38 millions de nos concitoyens", a déclaré le Premier ministre. Qui a aussi précisé que cela serait bien par personne, et non par foyer.

Comment sera-t-elle versée?

Souhaitant que cela soit "le plus efficace possible", Jean Castex a indiqué que "différents canaux" seraient employés, afin que dans tous les cas cela soit automatique et ne nécessite aucune action de la part des personnes concernées. Pour les salariés, cela sera ainsi versé directement via leur entreprise; pour les indépendants, via l’Urssaf; pour les agriculteurs, la MSA; etc.

Quand peut-on espérer l’avoir?

Pour les salariés, elle tombera avec le salaire de fin décembre. Pour la fonction publique, cela devrait être fin janvier. Et dans d’autres cas, notamment les retraités, cela sera "légèrement plus tard", a déclaré le Premier ministre sans davantage de précision, mais "on fera le maximum pour que ça arrive vite", a-t-il promis. Dans tous les cas, elle devrait être versée "en une seule fois".

Comment sera-t-elle financée?

Cette "indemnité inflation" aura coût estimé de 3,8 milliards d’euros. Elle sera financée à hauteur d’environ un milliard d’euros par le surcroît de TVA du fait de la hausse des cours des carburants. Le reste devra être compensé par des économies par ailleurs.