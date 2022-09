Grève nationale ce jeudi: ce qui vous attend dans les Alpes-Maritimes

Les syndicats l’ont annoncé sans ambages: la journée de demain va être mouvementée. CGT, FSU, UNSA et Solidaires appellent à une grève générale interprofessionnelle au niveau national. Le département sera lui aussi concerné. "Nous demandons clairement une augmentation des salaires, c’est indispensable, surtout en cette période de baisse du pouvoir d’achat. Entre l’inflation et la précarité galopante, de plus en plus de personnes ne s’en sortent plus, la situation est dramatique", martèle Céline Petit, secrétaire générale adjointe de l’Union départementale CGT 06.

"J’ai perdu 20% de pouvoir d’achat"

Des perturbations sont à craindre, notamment, dans l’éducation nationale. Pour les parents: il y a fort à parier que les enfants ne seront pas accueillis à la cantine, ni à la garderie du matin et à l’étude du soir. Les écoles maternelles seront d’autant plus concernées qu’un grand nombre d’Atsem (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) a prévu de rallier le mouvement. Certaines familles ont déjà été prévenues, dès la fin de la semaine dernière.

Dans l’élémentaire et le secondaire, là aussi, les profs sont invités à manifester. "En 40 ans de carrière, j’ai perdu 20 à 22% de pouvoir d’achat, assène Jean-Paul Clot, enseignant et secrétaire départemental FSU. On ne se satisfait pas du dégel du point d’indice - qui était gelé depuis 2010! - de 3,5%. Il aurait fallu une augmentation d’au moins 10%. Et c’est sans compter la provocation du nouveau ministre de l’Éducation nationale, qui nous dit qu’il n’y aura pas d’enseignant débutant à moins de 2000 euros par mois alors que des professionnels en poste depuis des années n’en sont pas là. Ou alors lorsqu’il nous parle de hausse de salaires conditionnée à de nouvelles missions."

Le syndicaliste espère une mobilisation de ses collègues. Le cas échéant, des classes pourraient être contraintes de fermer pour la journée.

Les 6 et 18 octobre aussi

Les jeunes et les aînés ne sont pas oubliés. Pour les premiers, "il faut augmenter les bourses, car elles ne suffisent plus. Des étudiants sont contraints d’arrêter leur cursus faute de moyens", remarque Guillaume Delavaud, co-secrétaire adjoint Solidaires 06. Dans le même ordre d’idée, "les salaires des apprentis doivent être revus à la hausse, ainsi que les pensions. Les retraités ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts."

D’autres appels à la grève ont été lancés pour le 6 octobre dans le secteur de la petite enfance et des crèches, et le 18 octobre chez les cheminots.