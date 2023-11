Gilets jaunes: que retenir 5 ans après la révolte?

Antivax, complotistes… Qu'on se le dise, en 2023, les Gilets jaunes sont parfois injustement perçus comme des personnes vivant en marge de la société. Pourtant, en novembre 2018, au moment où le mouvement gagnait toute la France et éblouissait de jaune fluo tous les ronds points du pays, les manifestants étaient massivement soutenus.

En effet, selon l'institut Elabe, près de 75% des Français soutenaient la cause: " nos problèmes concernaient tout le monde. Lors des rassemblements, j'ai vu des caissières mais aussi des infirmiers ou encore des architectes" affirme Lili, " Gilet jaune de cœur" et ancienne active au rond-point du Gargalon, à Fréjus.

Le défilé des "gilets jaunes" s'est fait dans le calme. Ils sont nombreux à ne pas cautionner les dérapages violents. Acte 9 des gilets jaunes Toulon FRANK MULLER - LUC BOUTRIA / NICE MATIN.

Un mouvement très soutenu

"Jamais on n’avait vu un mouvement soutenu aussi massivement et aussi longtemps. C’était spectaculaire" tente d’expliquer Stéphane Sirot, historien, spécialiste des mouvements sociaux et enseignant à Science Po Paris. Il poursuit "Les Gilets jaunes étaient des personnes mobilisées sans appartenance politique et non issues d’une organisation syndicale. Forcément, ça parle à une très grande partie de la population."

Parmi les raisons de la colère populaire, les Gilets jaunes accusent une hausse des taxes sur les carburants et une limitation de la vitesse sur certains axes routiers à 80km/h: "Je me suis dit, mais laissez-nous tranquilles!" se remémore Jean-Pierre, 66 ans alors que la taxe carbone a été annulée mais que le prix du litre d’essence est aujourd'hui près de 50 centimes plus haut qu'il y a 5 ans. Ancien chauffeur livreur à son compte et maintenant retraité, il poursuit: " Je ne demandais d'aide à personne. Je voulais vivre de mon travail mais j'avais l'impression que l'État m'essorait, contrairement à quelques privilégiés…"

(Photo Philippe Arnassan) gilets jaunes blocage filtrage de l'échangeur autoroutier du Capitou sur la commune de Fréjus gilets jaunes Capitou. PHILIPE ARNASSAN / NICE MATIN.

En 2018, la taxe carbone n’est qu’un point de départ. Très vite, l'injustice sociale et fiscale va aussi devenir l'un des carburants des millions de manifestants pendant qu'Emmanuel Macron, fraîchement élu président de la République en 2017, supprimait l'impôt sur la fortune (ISF).

"De grands groupes ne paient pas d’impôt sur les bénéfices et défiscalisent alors que le petit artisan est taxé tout de suite! Il y a une inégalité de traitement et aujourd’hui rien n’a changé" dénonce Hervé, ancien propriétaire d’une boulangerie.

Comme celle de samedi dernier, la manifestation du jour n'a pas été déclarée en préfecture. Par où passera le cortège et jusqu'où iront les Gilets jaunes? Leur rendez-vous est donné à 13 heures place de la Liberté. (Photo Dominique Leriche) Toulon le 05 Jan 2019. Photographie Dominique Leriche Manifestation des gilets jaunes DOMINIQUE LERICHE / NICE MATIN.

Beaucoup attendent un sursaut

Au sein des autres revendications des Gilets jaunes, figure le souhait de voir une démocratie plus participative avec la possibilité de prendre des initiatives et la volonté d’être davantage associés aux prises de décision. Pour voir concrétiser ces vœux, une très large majorité de Gilets jaune réclamait le référendum d’initiative citoyenne (RIC).

"Cela n’a pas été pris en compte. En réponse il y a eu le Grand débat et les cahiers de doléances " affirme l’historien Stéphane Sirot. Il enchaîne "En 2023, on est dans un système institutionnel où il est impossible de s’opposer aux décisions gouvernementales. Aujourd’hui on le voit de manière spectaculaire avec ces usages répétés du 49.3…"

Les manifestants ont parcouru la ville d'ouest en est (ici sur le boulevard Roosevelt). (Photos Dominique Leriche) Toulon le 05 Jan 2019. Photographie Dominique Leriche Manifestation des gilets jaunes DOMINIQUE LERICHE / NICE MATIN.

Mais alors que le prix des carburants a explosé, que l’inflation ne cesse d’impacter le quotidien des Français et que le gouvernement adopte des lois à l’Assemblée nationale sans majorité, où sont les Gilets jaunes?

" Ce mouvement est en sommeil" prévient Quentin Revelli, chercheur en sciences sociales au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). "Il n’est plus aussi fort qu’il ne l’a été jusqu’au printemps 2019 car il y a eu une usure et une grande répression mais il n’est pas mort et enterré. Beaucoup attendent encore un sursaut."

Venus de tout le Var, les Gilets jaunes ont défilé en centre-ville du Cannet-des-Maures et entonné manif des gilets jaunes au péage du cannet des maures épisode 5 FRANK MULLER / NICE MATIN.

Les invisibles rendus visibles

En attendant un possible soubresaut l’héritage des Gilets jaune est considérable: " En termes de symbole, ils ont laissé des traces. Ce vêtement restera dans l’histoire comme un outil symbolique de visibilisation de ces invisibles" décortique Stéphane Sirot.

Le prof à Science Po poursuit: " en termes de pratique, ils ont mis en place l’occupation des ronds-points. C’est quelque chose qui est réinvesti, comme on l’a vu pendant les retraites."

(Photo Frank Muller) manif des gilets jaunes au péage du cannet des maures épisode 5 FRANK MULLER / NICE MATIN.

Enfin, ce mouvement a modifié la vie de plusieurs milliers de Français. Certains tissant des liens humains " les Gilets jaunes que j’ai rencontrés m’ont dit qu’ils avaient été transformés par cette période en trouvant un mari ou en créant une façon de vivre ensemble qui avait disparu. Ils ont tissé des liens très forts. C’est l’une des victoires bien réelles des Gilets jaunes" conclut le chercheur du CNRS.