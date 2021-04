Francis Lalanne sans masque dans l'avion au retour de Nice, un responsable d'une unité Covid à Nice "en colère"

Certificat de complaisance?

Et puis, le dimanche, le professeur tombe sur les articles relatant la fiesta niçoise "open geste barrière", sans masque et sans distanciation, du chanteur aux bottes noires et au légendaire catogan. "Là, du coup j’étais un peu plus en colère, quand j’ai vu qu’il revendiquait le non-port du masque. Et j’ai envoyé une réclamation à Air France."

Certificat de complaisance pour le chanteur covido-sceptique? "Je veux bien croire que ce monsieur disposait d’un certificat de complaisance, mais la compagnie aérienne aurait pu être moins crédule", soupire le professeur de médecine.