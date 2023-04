Fin de la réquisition d'un gymnase à Menton: "le bon sens a prévalu" pour la députée RN des Alpes-Maritimes Alexandra Masson

"La Ville de Menton n’a et n’aura jamais vocation à devenir un camp de migrants ou un nouveau Calais".

La députée RN des Alpes-Maritimes n'a pas manqué de réagir, ce mercredi après-midi, à l'annonce du départ des mineurs isolés étrangers du gymnase du Carei à Menton.

L'élue de la 4eme circonscription se targue d'avoir obtenu "la fin de la réquisition du gymnase", qui avait débuté le 19 avril dernier.

"J'ai été la première et la seule élue à me rendre au gymnase"

"Alors que tous les élus en responsabilité de la mairie de Menton ont constamment été aux abonnés absents, et qu’aucun n’a jamais communiqué sur cette réquisition, j’ai été la première et la seule élue à me rendre au gymnase du Careï pour demander à connaître les conditions d’accueil de ces migrants déclarés "mineurs"", déclare l'élue.

À ses yeux, "la décision prise ce jour par le Préfet est un soulagement. Le bon sens a prévalu".

Pour rappel, une cinquantaine de migrants mineurs avaient été mis à l'abri la semaine dernière. Ce mercredi, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé la mobilisation de 150 policiers à la frontière dans les Alpes-Maritimes.