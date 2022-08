"Elle paie 4.100 euros par mois et n’a pas de ventilateur": le coup de gueule de Gwen dont la mère est placée dans une maison de retraite de luxe

La gorge nouée. Par l’angoisse, la colère, l’effroi. Quand Gwen parle de sa mère, les sentiments s’entremêlent. À chaque phrase, la douleur résonne. La révolte aussi. L’incompréhension également. Les sanglots montent. Elle se reprend. Fulmine: "Je m’inquiète pour ma maman." On touche à l’intime. À l’intouchable justement. À ce qu’on voudrait protéger de tous et de tout. Quand on a trop grandi, vient l’heure d’enfiler son armure pour affronter ce pour quoi aucun enfant n’est jamais prêt: penser à la fin de vie d’un parent.

Pour Gwen, cela fait un moment que les choses ont pris ce tournant. Après avoir assuré le rôle d’aidante à la maison, elle a dû passer le pas: "J’ai repris le travail, je ne pouvais pas rester toute la journée à ses côtés. Elle a besoin de quelqu’un pour l’accompagner au quotidien. C’est pourquoi on a choisi ensemble un endroit pour qu’elle puisse vivre au mieux ses derniers jours."

La jeune femme œuvrant dans la restauration ne s’en cache pas: elle a misé sur du premium. "Ma mère a travaillé toute sa vie, ses économies doivent lui servir à être bien."

Sur ses supports publicitaires, la résidence choisie dans une ville du littoral azuréen vend du confort, de l’apaisement, une vue mer. Bref, on ne peut qu’être séduit et rassuré. Mais depuis plusieurs semaines, l’effet s’est dissipé. "En quelques mois, j’ai vu ma mère sombrer. Elle ne veut pas sortir de sa chambre, rejoindre les autres pensionnaires." Mais c’est surtout depuis les importantes chaleurs que le quotidien se corse. "Elle est en unité protégée. Les fenêtres ne s’ouvrent pas entièrement. Il fait chaud." Et si des espaces climatisés existent bel et bien dans le bâtiment, cela ne change rien: "Elle ne bouge pas de sa chambre qui n’est pas climatisée." Un ventilateur? "Parlons-en, oui." L’irritation teinte sa voix. "J’ai demandé plusieurs fois à l’établissement qu’on lui en installe un. J’ai dû insister, râler durant près de cinq jours pour que miraculeusement on lui en branche un. Dites-vous, on m’a demandé d’en acheter un et de leur fournir!" Et ça, ça la révolte.

"C’est le b.-a.ba. Comment peut-on rechigner à apporter cela à une dame de quatre-vingts ans? À 4.100 euros par mois (pour rappel, les tarifs en Ehpad varient notamment en fonction du Gir: le niveau d’autonomie de la personne.ndlr) dans cet établissement, c’est scandaleux!"

Si sa maman a pu, au final, bénéficier d’un appareil de ventilation, la pilule ne passe pas. "Comment font les autres gens? Je les vois quand je viens visiter ma mère. Ils n’ont pas de proches qui viennent. Du coup, ils n’ont pas de ventilateur non plus." Soupir. "C’est quoi ce monde en fait? Qu’est-ce qu’on fait de nos aînés?"

Honteux. Le mot est lâché.