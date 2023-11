Crise du logement: "il faut protéger l’existant pour les habitants plutôt que les touristes"

Le sénateur communiste Ian Brossat était à Nice, ce jeudi soir, pour tenir une conférence, avec cette question: "Se loger dans les grandes villes?". Paris et Nice, même combat? L’ancien adjoint au logement du maire de Paris, répond à Nice-Matin

Quels points communs entre Paris et Nice, face aux difficultés à se loger?

Nous sommes dans des zones tendues, touristiques. Il y a notamment les difficultés liées au développement des plateformes touristiques, qui créent des tensions sur le marché et qui donnent des locations hôtelières clandestines.

Comment endiguer ces phénomènes?

On peut encadrer. Paris a été la première ville à y avoir été confrontée. Dès 2014, on a instauré des règles, avec une philosophie: oui à la location occasionnelle, pour mettre du beurre dans les épinards, non à la location frénétique. Avec un résultat: des immeubles entiers dédiés à la location touristique et la mort du commerce de proximité. À Paris, nous avons jugulé le phénomène, en imposant un numéro d’enregistrement, qui permet d’effectuer des contrôles.

Ces mesures ne sont pas nouvelles, et pourtant, les problèmes persistent…

Aujourd’hui, il y a des aberrations fiscales: vous avez un abattement fiscal plus élevé si vous louez à un touriste qu’à un salarié à l’année. C’est du délire. La fiscalité marche sur la tête. Des amendements au projet de loi finances sont prévus, j’espère qu’on arrivera à mettre fin à cette hérésie. Autre exemple: quand vous allez à l’hôtel, vous payez la TVA. Pas pour un Airbnb…

Est-ce le problème majeur de la crise du logement?

Ce n’est pas la seule difficulté, mais c’est un phénomène important, notamment dans nos zones denses. Il y a peu de possibilités de construire du logement neuf. Il est alors stratégique de protéger l’existant, pour les habitants plutôt que pour les touristes.

L’accès à la propriété est-il encore possible pour les ménages?

Il y a des difficultés sur tout le secteur du logement. L’accès à la propriété est une vraie préoccupation, mais aussi le logement social. Il y a des difficultés d’accès aux prêts par les banques, le gouvernement qui a restreint l’accès au prêt à taux zéro, et une crise du logement social. Depuis son élection, Emmanuel Macron et son gouvernement ponctionnent les caisses des bailleurs sociaux. Or, plus de 70% des Français sont éligibles. On le voit dans nos villes, nous ne sommes plus capables de loger les travailleurs essentiels, comme les infirmiers, les policiers. Ceux qui font tourner nos communes. Et comme le parc privé ne joue plus ce rôle-là, on a besoin de logements sociaux. Je suis attaché à une conception généraliste du logement social: qu’il bénéficie aux plus fragiles, mais aussi aux classes moyennes, qui travaillent et ont un revenu.