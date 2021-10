Comment le guichet "France Services" limite la casse de la fracture numérique et administrative à Draguignan

"Contrairement à ce que l’on peut croire, les personnes âgées ne représentent pas 80% des bénéficiaires, loin de là", poursuivent Dorian et Mathieu. A contrario, le public est relativement diversifié. "Nous avons des demandeurs d’emploi qui, après avoir passé des années dans une entreprise, se retrouvent sans travail du jour au lendemain, contraints de s’adapter au fait que, désormais, la réinsertion professionnelle passe par le numérique. Il y a aussi des personnes ayant perdu leur conjoint, qui se retrouvent dans des situations inédites, à devoir gérer des procédures liées à la succession. Des personnes qui n’ont pas d’ordinateur chez elles, cela n’est pas rare et la crise sanitaire a d’ailleurs bien révélé cela. Enfin, bien souvent, il y a ceux qui s’aperçoivent que l’on ne peut pas tout faire sur un smartphone, sur lequel certaines interfaces ne sont pas accessibles. Ceux qui veulent apprendre à se servir d’un ordinateur pour leurs besoins professionnels. Ceux qui ne veulent pas être en reste parmi les collègues de bureau et enfin, tout simplement, celles et ceux qui souhaitent s’initier à l’informatique pour communiquer avec leurs enfants à distance."

"La majorité des personnes qui franchissent la porte le font pour réaliser des démarches auprès des impôts ou de la Caisse d’allocations familiales, à l’heure où il devient difficile de faire une déclaration papier. Les demandes sont de plus en plus fréquentes", constatent les médiateurs. Et il n’y a pas de profil type…

"Nous ciblons des personnes éloignées, pour de multiples raisons, de l’administratif en ligne", expliquent Dorian Gautier et Mathieu Michelet, qui comptent parmi les huit médiateurs numériques, chargés d’accueillir et d’accompagner le public au sein de la structure.

Du matériel informatique, des conseils personnalisés et, avant tout, des sourires et de l’accompagnement humain.

Pour répondre à cette diversité, le point France Services multiplie donc ses offres, entre ateliers libres, workshops, permanences et ateliers personnalisés. Sans jamais perdre de vue sa mission principale: "Le but premier est d’amener vers l’autonomie. Dans certains cas, cela arrive de devoir accomplir les démarches à la place de la personne, mais l’intérêt de ces points France Services reste de familiariser et d’autonomiser le public sur les pratiques numériques du quotidien", rappellent Julie Bednarek, référente de l’Esplanade de l’internet et Amandine Sibilaud, médiatrice.

"Lieu d’entraide et de partage par excellence"

Au-delà de l’aspect numérique, ces espaces jouent également un autre rôle, tout aussi, sinon plus, important: "Le point France Services, c’est devenu le lieu d’entraide et de partage par excellence, relèvent Dorian Gautier et Mathieu Michelet. Il y a des personnes qui viennent ici pour faire de la navigation et y restent toute la journée, simplement pour le plaisir d’être entourées. Des liens, des interactions se créent avec nous, mais aussi entre elles." Et in fine, usagers comme médiateurs, tout le monde finit par s’y retrouver.