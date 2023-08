Après la grogne, le dialogue a repris au Carlton de Cannes, en proie à un conflit social

Une nouvelle organisation de l’espace qui confine le personnel en sous-sol, des emplois précaires, du matériel neuf mais défectueux, des pannes à tous les étages, des odeurs nauséabondes... Le menu était copieux mais peu ragoûtant à la table des négociations aujourd’hui à Cannes. Mais après la grève du personnel samedi et l’exposition médiatique du mal-être des salariés du Carlton, la direction a renoué ce vendredi le dialogue avec l’intersyndicale CGT-FO-CFE-CGC, si ce n’est avec la presse.

Ange Romiti s’en réjouit, "même si rien n’est encore réglé", précise le délégué CGT.

Rappelons que l’hôtel mythique de la Croisette (propriété Qatarie du groupe Katara Hospitality), a rouvert en mars après un chantier de rénovation à 350 Me et deux ans et demi de fermeture.

Une "rénovation tape-à-l’œil, qui a douché les espérances et ne se révèle pas du tout à la hauteur du service exigé, ni des tarifs pratiqués (« augmentés d’au moins 40% depuis la réouverture") », selon les salariés contestataires.

70 postes CDI et de nouveaux travaux à prévoir?

Pour éteindre cet incendie social, 70 postes en CDI auraient été confirmés, "mais on ne sait toujours pas quand, ni dans quels services ils seront répartis, alors que la priorité doit être donnée à l’opérationnel (cuisine, restauration, service technique, magasin, service de chambre…)"

Reste aussi l’épineux problème de la conception de l’espace, et de nouveaux travaux à effectuer "pour corriger tout ce qui a été mal conçu et mal réalisé." Là-dessus, la direction ne se serait pas trop prononcée. Mais dans l’immédiat, il serait prévu de changer les pompes de relevage des eaux usées, afin d’éviter que les mauvaises remontent du sous-sol aux étages.

"C’est déjà ça, à condition que le problème vienne bien de là…", soupire Ange Romiti. Il faut l’espérer, histoire que les clients fortunés du Carlton ne règlent pas leur note en se bouchant le nez...