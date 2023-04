À Nice, ces adresses qui servent de domiciliation pour les livreurs précaires d'Uber Eats et autres Deliveroo

“C’est un métier où il n’y a pas de discrimination à l’embauche”

Kenshin Nakano, doctorant à l'université Aix-Marseille, travaille sur le renouvellement des pratiques syndicales. Ses travaux pour sa thèse l’ont amené, via plusieurs entretiens, à étudier le profil des livreurs, en particulier ceux issus de l’immigration.

Quelles sont les grandes catégories qui ressortent de vos entretiens?

Il y a tout d’abord ce que j’appellerais les "amateurs", pour qui il s’agit d’un complément de salaire. Chacun fixe un peu ce qu’il a envie d’avoir – 500, 600, 800 euros – en travaillant régulièrement dans la semaine, trois ou quatre soirs. Ce sont des étudiants, mais aussi des salariés qui complètent leurs revenus de cette manière. Et puis il y a les "professionnels", ceux qui en font leur activité principale. Les revenus tourneraient autour du SMIC ou davantage, mais c’est parfois assez compliqué d’échanger sur ce sujet. Tant qu’ils gagnent davantage que le SMIC, cela peut continuer d’attirer, mais comme les niveaux commencent à baisser, certains se demandent si c’est toujours intéressant et renoncent.

Quand on regarde les noms des auto-entrepreneurs immatriculés, on constate une très forte surreprésentation des noms et prénoms à consonance étrangère. Est-ce que cela renvoie à d’autres travaux sur le statut et les discriminations sur le marché du travail des personnes issues de l’immigration?

C’est un métier où il n’y a pas de discrimination à l’embauche. C’est plutôt que c’est difficile pour les primo-arrivants de trouver autre chose. Même s’ils ne se projettent pas dans ce métier, ça leur permet d’avoir une source de revenus, tout en continuant à chercher. J’ai rencontré deux réfugiés afghans, qui travaillaient fréquemment en tant que livreurs. L’un faisait la plonge quelques jours par semaine, l’autre déposait des CV dans la restauration. Ils ne maîtrisaient pas forcément la langue, ils essayaient de s’installer comme ça, d’avoir cette première source de revenus et à terme de bénéficier d’une formation.

Quand on parle de personnes issues de l’immigration, cela regroupe en réalité des profils très différents. En l’occurrence, il s’agirait plutôt de primo-arrivants ?

Les Français descendants d’immigrés font plutôt partie de ces profils d’amateurs, ou de jeunes professionnels, mais temporaires. Des travaux antérieurs l’ont montré : quand on a grandi en France, quand on est socialisé en France, on a à peu près les mêmes aspirations de référence, par rapport au travail, au niveau de vie. Ce qui est acceptable pour un primo-arrivant ne l’est pas forcément pour eux.