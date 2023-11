Juline, 59 ans, exprimera son bonheur lors de la marche trans ce lundi soir à Nice

D’accord pour un témoignage avec photo. Il? Elle? "À votre avis?" La personne qui m’interroge, est longue, blonde aux cheveux longs, joliment maquillée, sourit avec indulgence.

"Madame?" Voilà Juline s’installe à une table, à l’extérieur du centre LGBTQIA + Côte d’Azur, rue de Roquebillière, où avait lieu, ce dimanche après-midi, un temps de partage ludique et convivial. Un temps d’échange dans le cadre de la journée internationale du souvenir trans. Journée, dont le point d’orgue est prévu, ce soir avec une marche pleine de symbole et de sens au départ du palais de justice. Une journée qui, depuis 25 ans, commémore toutes les personnes assassinées ou poussées au suicide par la transphobie, autrement dit, le refus de l’existence et la haine des personnes trans.

Justement, Juline est trans. Transgenre. Transgressant les interdits sociaux, sociétaux. Transportant son identité vers le bonheur d’être enfin qui elle voulait être. Le professeur des écoles est devenu maîtresse d’école.

"La question sociale est capitale"

"Un parcours compliqué sur le temps que cela a pris, confie cette toute jeune retraitée niçoise. Aujourd’hui, c’est une affaire en place, mais ça ne l’a pas été durant des dizaines d’années, car je fais partie d’une génération pour laquelle les questions de transidentité se posaient différemment. Cela faisait déjà débat, mais de façon plus confidentielle."

Aujourd’hui, est-ce plus simple? "Tout dépend de qui on est. La question sociale est capitale. Je fais partie d’une catégorie intégrée socialement, mais c’est beaucoup plus dur pour une personne jeune, qui a des études à suivre, qui n’a pas encore sa place. Là, ça bute encore. La différence... La remise en cause... Malgré une ouverture, malgré une avancée des droits."

En effet, depuis la loi du 18 novembre 2016, la procédure de changement de sexe a été totalement revue et démédicalisée: les personnes transgenres peuvent bénéficier plus rapidement de documents en adéquation avec leur identité.

Et de plus en plus, notamment chez les jeunes trans, la chirurgie sexuelle n’est pas ou plus la condition sine qua non pour se sentir définitivement homme ou femme.

"Le sentiment que ce n’est pas acquis"

Sauf que le refus de l’autre, lui, est toujours aussi viril, rugueux, parfois cruel. "Des mouvements se sont multipliés, disant que les trans constituent des menaces, remettent en cause l’ordre établi, patriarcal, judéo-chrétien. Aux États-Unis, des courants ont criminalisé des jeunes qui se posent des questions sur leur genre, les accusant d’être un symbole de décadence."

Et Juline, comment se sent-elle dans sa nouvelle existence? "Je suis heureuse et installée dans ma vie, même si j’ai toujours le sentiment que ce n’est pas acquis. Un des plus grands obstacles, c’est l’ambiguïté et je n’en ai plus désormais. À l’école, tout s’est fait en accord avec ma hiérarchie, on a averti les parents."

En fait, les seuls avec lesquels tout est passé naturellement, ce sont les enfants. "Pour eux, j’étais devenue la maîtresse..." Point, à la ligne!

Savoir +

Marche pour le souvenir des personnes assassinées ou poussées dans la mort par la transphobie. Rassemblement, à 18h, devant le Palais Préfectoral dans le vieux-Nice, puis marche en direction du Centre LGBTQIA + Côte d’Azur (123, rue de Roquebillière) et temps de recueillement. Suivis de la projection du film 20.000 espèces d’abeilles, au cinéma Belmondo (place Garibaldi), par l’association Polychromes. 09.81 .93.14.82.