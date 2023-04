"Les actions, ça va partir de tous les côtés" dans les Alpes-Maritimes, promettent les syndicats

Les leaders syndicaux avaient prévu une prise de parole avant. Une autre après. Là, au pied des marches du palais de justice de Nice, ce vendredi soir, où ils avaient appelé à un rassemblement en ce jour décisif. Mais il n’y aura finalement que le discours d’après. L’info est arrivée plus vite que prévu... "Le Conseil constitutionnel valide la réforme", vient glisser une manifestante dans l’oreille de Gérard Ré, le secrétaire général de la CGT des Alpes-Maritimes qui, micro en main, avait entamé son allocution. Une pause. Et le Cgtiste souffle: "Pas de surprise". Et c’est un concert de huées qui s’élève de la place de la préfecture: "Tout est pourri dans la macronie", "Macron, démission". "Le président a déjà appelé à une rencontre avec l’intersyndicale", s’égosille le patron de la CGT 06. "Il n’en est pas question. Pas question de discuter avec le locataire de l’Élysée", assène-t-il. Gérard Ré est furax: "Le Conseil constitutionnel n’a pas censuré la réforme, ce sont les travailleuses et les travailleurs qui vont la censurer, on y arrivera". Pour la CGT 06, c’est sans appel: "Le retrait sinon rien". Pas mieux du côté de la FSU. Jean-Paul Clot, enseignant et secrétaire départemental du SNES-FSU, enchaîne: "L’intersyndicale est unie! On est tous d’accord, la retraite à 64 ans, on n’en veut pas". Face à lui, le rassemblement grossit et la colère aussi. "Nous ne sommes pas des lapins de 6 semaines, on le savait, cette décision n’est pas une surprise", assure au micro Christophe Mandelli, pour Solidaires 06. Le patron du syndicat "rose" appelle à un grand mouvement pour la fête du travail: "Faisons du 1er mai un jour de fête et d’actions". "Oui, une grande journée de mobilisation... mais avant, il y en aura d’autres", promet Gérard Ré qui excuse l’absence de la CFDT: "Ils sont en congrès départemental".

Tous sur la Prom!

Dans la foule, le mot passe: tous sur la Prom’. Les manifestants improvisent une manif’, chaussée nord, au milieu des voitures. "On ne lâchera pas tant qu’ils ne jetteront pas cette réforme à la poubelle", bombarde Christophe Mandelli. "Nous allons continuer à mener des actions fortes qui touchent à l’économie. Les actions, ça va partir de tous les côtés. Oui on appelle à la grève, partout. Puisqu’il n’y a plus de dialogue, on ne se refusera rien", renchérit Gérard Ré. Lentement, mais sûrement, les opposants à la réforme des retraites marchent sur le bitume face à la mer. Emmanuel Macron en prend pour son grade.

"C’est la dictature"

Sur la place du palais de justice, quelques contestataires arrivent à peine: "Mais il est où le rassemblement?". Devant l’Oulivié de Laurent Bosio, l’œuvre d’art qui a remplacé la fontaine, il ne reste que quelques gilets jaunes. Une poignée de résistants du mouvement né en novembre 2018. Eux ont retenu que le Conseil constitutionnel avait retoqué le RIP: le référendum d’initiative partagée. "C’est la dictature, réveillez-vous", hurle un "GJ" sans âge, mais survolté...